29 августа 2023 г. 07:19

Партнеры по коалиции предлагают не повышать некоторые налоги, но премьер неумолима

 
ru.DELFI.lt
Ingrida Šimonytė ir Viktorija Čmilytė-Nielsen
Ingrida Šimonytė ir Viktorija Čmilytė-Nielsen
ФОТО: DELFI / Julius Kalinskas

"Если этому парламенту не удастся это сделать, следующему придется вернуться к этому вопросу", – сказала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, говоря о налоговой реформе. Премьер неумолима - налоги должны быть повышены, несмотря на то, что это критикуют партнеры по коалиции.

"На сто процентов то, что предложило правительство, мы не одобрим", – сказала LNK спикер парламента, лидер Движения либералов Виктория Чмилите-Нильсен.

По словам либералов, предложенные повышения налогов для самозанятых тормозят и политически и практически: это не сделает систему справедливее, а денег в бюджете станет меньше, поскольку, если повысить налоги, у людей будет меньше желания их платить.

"Мы считаем, что предложения в связи с повышением налогов для самозанятых, несправедливы, мы считаем, что эту часть надо корректировать", – сказала Чмилите-Нильсен.

Либералы считают, что не надо повышать налоги для самозанятых. Они намерены собрать подписи и зарегистрировать предложение оставить налоги такие, как сейчас – 15%.

Шимоните на уступки не согласна.

"На чем основана эта скидка? На чем? Если доходы у человека одинаковые, расходы одинаковые, то, наверное, и разницы в налогах, которые они платят не должно быть большой", – оценила Шимоните.

Против изменения системы налогообложения самозанятых выступает и Партия свободы. Они предлагают по-прежнему отсчитывать от суммы, с которой самозанятые платят налоги 30%, а не 20%, как предлагает Минфин. Об этом сказал представитель партии Витаутас Миталас.

Критики реформы отмечают, что повышение налогов для самозанятых загонят людей в "тень".

Центробанк Литвы отвечает: людей будет меньше привлекать свой бизнес, но это не значит, что самозанятые исчезнут - больше налогов будут платить лишь 2% из них. Представитель ЦБ Аурелиюс Дабушинскас сказал, что больше налогов будут платить лишь те, кто зарабатывает больше 35 000 евро в год.

"Таких людей в Литве немного", – сказал он.

Партия свободы предлагает также не менять действующий налог на недвижимость.

Премьер сказала, что все эти вопросы еще обсудят: "Через две недели, когда парламент начнет работу, поговорим и в комитете, и в каких-то других форматах о том, какие могут быть решения".

Вопрос налоговой реформы парламент Литвы будет решать на осенней сессии.

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