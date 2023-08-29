Партнеры по коалиции предлагают не повышать некоторые налоги, но премьер неумолима

"На сто процентов то, что предложило правительство, мы не одобрим", – сказала LNK спикер парламента, лидер Движения либералов Виктория Чмилите-Нильсен.

По словам либералов, предложенные повышения налогов для самозанятых тормозят и политически и практически: это не сделает систему справедливее, а денег в бюджете станет меньше, поскольку, если повысить налоги, у людей будет меньше желания их платить.

"Мы считаем, что предложения в связи с повышением налогов для самозанятых, несправедливы, мы считаем, что эту часть надо корректировать", – сказала Чмилите-Нильсен.

Либералы считают, что не надо повышать налоги для самозанятых. Они намерены собрать подписи и зарегистрировать предложение оставить налоги такие, как сейчас – 15%.

Шимоните на уступки не согласна.

"На чем основана эта скидка? На чем? Если доходы у человека одинаковые, расходы одинаковые, то, наверное, и разницы в налогах, которые они платят не должно быть большой", – оценила Шимоните.