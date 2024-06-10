Партию труда покинул один из активных ее членов

„Сегодня мой последний день в Партии труда. Я благодарен встреченным здесь коллегам, а особенно кедайняйцам - за сотрудничество и помощь на протяжении всех этих лет. Вместе мы пережили много вызовов и добились немало значимых побед. Благодарю всех за совместную работу, дружбу и бесценный опыт.
Я обещал не сообщать о своем решении до выборов в Европарламент, чтобы это не повлияло на выбор избирателей и главное на команду, которая старается для получения результата. Участки уже закрыты. Делаю заявления, не дожидаясь результатов выборов, поскольку это никак не скажется на принятом мной ранее решении“, – писал он.
Федоров сказал, что его решение связано с тем, что партия нуждается в переменах, но их нет. „Организация нуждается в переменах, а на это не хватает желания, веры и смелости“, – сожалел он.
Депутат заверил, что из политики не уйдет и примет участие в парламентских выборах. Он дал понять, что самостоятельно выдвинет свою кандидатуру. „Меня спрашивают, возможно ли это без партии? Конечно! Главное - не название, а идея“, – прибавил бывший „трудовик“.
Напомним, что в конце марта членство в ПТ приостановил Виктор Успасских. Недавно из партии ушла Ева Качинскайте-Урбонене.
Партия труда неоднократно попадала в поле зрения правоохраны, была осуждена по делу о „двойной бухгалтерии“. Ее член Витаутас Гапшис оказался в тюрьме.
Партию труда в 2003 г. основал Виктор Успасских.