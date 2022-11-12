Такое решение было принято 12 ноября на заседании совета партии.

Паулаускас будет лидером партии до съезда, который состоится весной.

Согласно сообщению, срок полномочий Жемайтайтиса истек осенью этого года, он по личным причинам отказался временно возглавить партию до съезда.

Паулаускас сказал, что сейчас основная цель партии – успешное и масштабное участие в муниципальных выборах, которые состоятся в марте.

"Есть города, где рейтинг нашей партии хороший, появляется больше желающих присоединиться к нашей партии, но мы хотим ускорить эти процессы. Важно подчеркнуть, что во время избирательной кампании мы будем стараться обратить внимание правительства на необходимость помочь жителям и бизнесу пережить этот тяжелый период", – заметил политик.

"Порядок и справедливость" была основана в начале июня 2020 года в результате объединения Литовского союза свободы (Артурас Зуокас) и движения Паулаускаса "Вперед, Литва".

На выборах в парламент в 2020 году партия не преодолела 5% барьер, а в одномандатном округе был избран только Жемайтайтис.

По данным Минюста, в партии 4400 членов.