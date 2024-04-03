Партия зеленых Литвы представила кандидатов в Европарламент: в списке только женщины

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas
Партия зеленых Литвы на выборах в Европейский парламент (ЕП) выдвигает только женщин-кандидатов. По словам лидера партии и списка Иевы Будрайте, впервые в истории Литвы избирательный список состоит только из женщин-кандидатов.

Согласно пресс-релизу "зеленых", нестандартным шагом партия стремится стимулировать участие женщин в политике и привлечь внимание к негативным экономическим и социальным последствиям гендерного дисбаланса при принятии политических решений.

"Женщин в Европе на пять проц. больше, чем мужчин, но они по-прежнему пропорционально не представлены при принятии политических решений: женщины составляют лишь 39 проц. от общего числа членов Европарламента, а в национальных парламентах и ​​того меньше", - говорит И. Будрайте

Под вторым номером в списке в ЕП – бывший вице-министр образования и науки, преподаватель Литовского университета наук о здоровье д-р Хельга Мария Каузоне. За ней – ученый Центра исследований природы, изучающая изменение климата, д-р Мария Жуковскене.

Под четвертым номером – Эмилия Швобайте, юрист Sienos grupė, председатель "Профсоюза 1-о мая". Замыкает пятерку лидеров глава цыганской общины Расма Пажемецкайте.

В десятку кандидатов также входят: партнер юридической фирмы, специализирующаяся в области экологического права, Вилма Сабаляускене, специалист Государственной службы регулирования энергетики Анастасия Скунчикайте, учредитель Литовского движения учителей Рута Андрюшкявичене, преподаватель коммуникации д-р Инга Лаурушоне, врач Дануте Симелене.

Партия также представила предвыборную программу, посвященную климатическому кризису, гендерному равенству, здоровью и безопасности.

Кандидаты от Партии зеленых представили себя и свою предвыборную программу в нетрадиционном месте – на замусоренной набережной реки Вильняле в Науйойи Вильня. После презентации кандидаты чистили набережную, собрали разлагающийся текстиль, упаковочный мусор, строительный и технический мусор.

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