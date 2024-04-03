Партия зеленых Литвы представила кандидатов в Европарламент: в списке только женщины

"Женщин в Европе на пять проц. больше, чем мужчин, но они по-прежнему пропорционально не представлены при принятии политических решений: женщины составляют лишь 39 проц. от общего числа членов Европарламента, а в национальных парламентах и ​​того меньше", - говорит И. Будрайте