Партия свободы не поддерживает кандидатуру Кащюнаса на пост министра обороны

"Новая кандидатура кандидата в министры Л. Кащюнаса не имеет поддержки Партии свободы. И вот почему: наши политические взгляды часто противоположны, он последовательно проводил политику, несовместимую с ценностями, представляемыми Партией свободы, и сознательно блокировал в Сейме проекты, такие как Гражданский союз и т. д. Это решение и выбор премьер-министра и СО-ХДЛ, от которого мы дистанцируемся", - написала А. Армонайте в своем аккаунте в Facebook.