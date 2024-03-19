Партия свободы не поддерживает кандидатуру Кащюнаса на пост министра обороны

"Новая кандидатура кандидата в министры Л. Кащюнаса не имеет поддержки Партии свободы. И вот почему: наши политические взгляды часто противоположны, он последовательно проводил политику, несовместимую с ценностями, представляемыми Партией свободы, и сознательно блокировал в Сейме проекты, такие как Гражданский союз и т. д. Это решение и выбор премьер-министра и СО-ХДЛ, от которого мы дистанцируемся", - написала А. Армонайте в своем аккаунте в Facebook.
Скептически к кандидатуре Л. Кащюнаса, как возможного нового главы Министерства обороны, А. Армонайте отреагировала и в понедельник, после заседания коалиционного совета. Однако тогда кандидатура нынешнего председателя Комитета по национальной безопасности и обороне Сейма (КНБО) официально президенту не была представлена.
Однако партнеры по коалиции либералы занимают противоположную позицию и утверждают, что поддерживают кандидатуру Л. Кащюнаса.