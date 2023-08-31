31 августа 2023 г. 12:22

Партия свободы будет участвовать в выборах президента. "Говоря прямо, хочется лидерства, но его нет"

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Aušrinė Armonaitė
Aušrinė Armonaitė
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas

Лидер Партии свободы Аушрине Армонайте утверждает, что возглавляемая ею партия выдвинет кандидата на выборах президента. По ее словам, это необходимо сделать, поскольку по чрезвычайно важным вопросам очень не хватает лидерства и голоса нынешнего президента Гитанаса Науседы.

"Говоря прямо, хочется большего, хочется лидерства, но его нет. И с одной стороны, мы можем говорить о позиции нынешнего президента, но с другой стороны, оглядываясь назад, мы могли бы сделать больше. Ведь у президента в Литве такой большой авторитет и такая большая популярность", - телеканалу LRT сказала А. Армонайте.

"Будь то вопросы вспомогательной репродукции, будь то гражданские союзы и партнерство, будь то домашнее насилие и все остальное. Это то, что отделяет нас от путинской России и удерживает нас в западной цивилизации. Голоса президента здесь нет, поэтому Партия свободы будет участвовать в президентских выборах", - сказала политик.

По ее словам, политической силе, сформировавшейся перед последними выборами в Сейм, будет что предложить избирателю.

Следующие выборы главы страны пройдут в мае 2024 г. Пока о своем участии в них уже объявил Аурелиюс Верига, "аграрий", занимавший пост министра здравоохранения в gравительстве Саулюса Сквернялиса.

Президент Гитанас Науседа о своих планах намерен объявить в конце года. Другие возможные кандидаты пока официально не объявили о своих планах.

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