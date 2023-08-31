Партия свободы будет участвовать в выборах президента. "Говоря прямо, хочется лидерства, но его нет"

"Говоря прямо, хочется большего, хочется лидерства, но его нет. И с одной стороны, мы можем говорить о позиции нынешнего президента, но с другой стороны, оглядываясь назад, мы могли бы сделать больше. Ведь у президента в Литве такой большой авторитет и такая большая популярность", - телеканалу LRT сказала А. Армонайте.

"Будь то вопросы вспомогательной репродукции, будь то гражданские союзы и партнерство, будь то домашнее насилие и все остальное. Это то, что отделяет нас от путинской России и удерживает нас в западной цивилизации. Голоса президента здесь нет, поэтому Партия свободы будет участвовать в президентских выборах", - сказала политик.

По ее словам, политической силе, сформировавшейся перед последними выборами в Сейм, будет что предложить избирателю.

Следующие выборы главы страны пройдут в мае 2024 г. Пока о своем участии в них уже объявил Аурелиюс Верига, "аграрий", занимавший пост министра здравоохранения в gравительстве Саулюса Сквернялиса.