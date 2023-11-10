Партия "Свобода и справедливость" обратилась к президенту Литвы с требованием отставки Ландсбергиса

Как утверждается в обращении партии к президенту, подписанном главой политической силы Артурасом Паулаускасом, деструктивная политика министра Г. Ландсбергиса, делегированного Союзом Отечества-Христианскими демократами Литвы (СО-ХДЛ), "не только вызывает постоянный хаос, но также причинила ущерб, на устранение которого уйдет не один десяток лет".

"Несколько лет назад, провозгласив ценностную политику, Г. Ландсбергис единолично де-факто открыл посольство Тайваня в Вильнюсе. Китай расценил это как нарушение литовско-китайского соглашения о "Политике одного Китая", подписанного в 1992 г., и объявил де-факто политическую и экономическую блокаду Литвы", – заявляет "Свобода и справедливость".

В партии отмечают, что ситуация усугубляется и событиями последних дней, когда Г. Ландсбергис не встретился с министром иностранных дел Тайваня Джозефом Ву, прибывшим в Литву с визитом. "Свобода и справедливость" расценивают это как провокацию.