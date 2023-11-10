Партия "Свобода и справедливость" обратилась к президенту Литвы с требованием отставки Ландсбергиса

Как утверждается в обращении партии к президенту, подписанном главой политической силы Артурасом Паулаускасом, деструктивная политика министра Г. Ландсбергиса, делегированного Союзом Отечества-Христианскими демократами Литвы (СО-ХДЛ), "не только вызывает постоянный хаос, но также причинила ущерб, на устранение которого уйдет не один десяток лет".
"Несколько лет назад, провозгласив ценностную политику, Г. Ландсбергис единолично де-факто открыл посольство Тайваня в Вильнюсе. Китай расценил это как нарушение литовско-китайского соглашения о "Политике одного Китая", подписанного в 1992 г., и объявил де-факто политическую и экономическую блокаду Литвы", – заявляет "Свобода и справедливость".
В партии отмечают, что ситуация усугубляется и событиями последних дней, когда Г. Ландсбергис не встретился с министром иностранных дел Тайваня Джозефом Ву, прибывшим в Литву с визитом. "Свобода и справедливость" расценивают это как провокацию.
"Последние высказывания министра иностранных дел Г. Ландсбергиса (...) можно рассматривать как провокацию, которая в очередной раз показывает, что у Литвы нет никакого стратегического внешнеполитического видения и за последний год в глазах своих партнеров полностью утратила имидж стабильного и солидного государства", – говорится в письме, адресованном президенту.
"Подобные действия министра МИД Г. Ландсбергиса компрометируют не только внешнюю политику Литвы – впервые в истории нашей страны министр МИД официально отказывается от встречи с прибывшим в Литву министром иностранных дел.
Компрометируется и сама политическая система Литвы: в Конституции Литовской Республики предусмотрено, что Президент Литовской Республики решает основные внешнеполитические вопросы и совместно с Правительством проводит внешнюю политику", – говорится в обращении.
Поэтому "Свобода и справедливость" призывает президента разобраться в сложившейся ситуации.
"У нас нет сомнений, что ответственность за сложившуюся ситуацию должен взять на себя и Президент Литовской Республики Гитанас Науседа, назначивший Г. Ландсбергиса на должность министра иностранных дел. Надеемся, что у Президента хватит воли потребовать отставки министра иностранных дел Г. Ландсбергиса", – говорится в письме, адресованном президенту.
В четверг и пятницу в Литве находится министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву. Однако встречи Дж. Ву с министром иностранных дел Г. Ландсбергисом или президентом не были запланированы.