Партия регионов Литвы на президентских выборах поддержит Науседу

Всего Партия регионов Литвы на выборы в Европарламент представляет список из 22 кандидатов. В него помимо лидера Ж. Пинскувене, входят оба представляющие партию члена Сейма, одномандатники, председатель Йонас Пинскус и бывший министр сельского хозяйства Андрюс Паленис, а также бывший министр экономики Кястутис Даукшис, сообщается в пресс-релизе партии.

Глава штаба Г. Науседы, принявший дистанционное участие в заседании совета: у нас есть ряд общих инициатив

На заседании Совета Партии регионов Литвы также было решено на президентских выборах поддержать действующего лидера страны Г. Науседу. Руководитель избирательного штаба Г. Науседы Повилас Мачюлис, присутствовавший на встрече дистанционно, признал, что президент и Партия регионов Литвы более чем по одному вопросу смотрят в одном направлении.