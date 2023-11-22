Партия "Порядок и справедливость" ликвидируется

Кассационные жалобы представителя партии и осужденных по этому делу были отклонены.
Бывший ответственный секретарь партии, которая в настоящее время находится в стадии ликвидации, и бизнесмены также остались осужденными.
"Суд, оценив как приговор первой инстанции, так и апелляционный приговор, пришел к выводу, что все доказательства оценены последовательно, связаны друг с другом, ошибок в оценке не было", — заявил судья Альбинас Антанайтис.
Вердикт Верховного суда является окончательным и обжалованию не подлежит.
Согласно материалам дела, бизнесменам было поручено по поддельным документам перевести на счета одной из возглавляемых ими компаний денежные средства для оплаты рекламных услуг партии.
"Порядок и справедливость" была оштрафована почти на 113 000 евро и конфисковано более 279 000 евро.
Бывший исполнительный секретарь партии Римас-Антанас Ручис, предприниматели Пейсах Качергинскис, Гедрюс Ракаускас, Витаутас Банис и Юстинас Гарляускас были приговорены к условным срокам лишения свободы.
Приговоры, вынесенные Паневежским районным судом, были оставлены в силе Апелляционным судом еще в прошлом году.
Представитель партии Ручис и Банис просили Верховный суд отменить решения судов низшей инстанции и прекратить дело, Качергинскис и Ракаускас — отменить приговоры судов низшей инстанции или направить его на новое рассмотрение, а Гарляускас — направить дело на новое рассмотрение в Верховный суд.
Расследование по данному делу было начато в конце 2014 года в связи с подозрениями, что осенью 2013 года частные компании частично покрыли расходы на проведение акции "Купи слона", спонсором которой выступила партия "Порядок и справедливость".
Однако суд не счел это мероприятие взяткой, и Скайсгирис, организовавший его, был полностью оправдан — как не совершивший деяния, содержащего признаки состава преступления.
Однако Кассационный суд отменил вердикт Апелляционного суда в части взыскания с Генеральной прокуратуры почти 14 000 евро за понесенные адвокатом расходы.
В 2020 году партию "Порядок и справедливость" было решено распустить. В том же году она присоединилась к партии "Свобода и справедливость".
Бывший депутат Сейма Ручис был признан виновным в том, что обещал повлиять на государственных служащих тогдашних министерств внутренних дел и окружающей среды, чтобы те предоставили преференции при заключении контрактов на государственные закупки, организованные определенными компаниями.
Он был признан виновным в том, что обещал оказать влияние на сотрудников Министерства внутренних дел с целью помочь указанным компаниям выиграть государственные тендеры в Департаменте управления имуществом и хозяйства, а также в одной из государственных компаний.
Все фигуранты дела ранее отрицали свою вину и выражали удивление действиями правоохранительных органов.
Прокуроры утверждали, что партия "Порядок и Справедливость" для рекламы своей деятельности использовала более 350 000 евро (1,2 млн. литов), полученных в виде взяток или незаконно присвоенных средств.