Парламентский комитет по аудиту одобрил проверку системы образования

Предлагается поручить Государственному контролю до 1 мая 2024 года провести аудит, оценивая надлежащим ли образом и в соответствии ли с законодательными актами участниками системы образования выполняются обязательства по повышению заработной платы учителей и других педагогических работников и рациональному использованию других ассигнований.

Предусматривающий это проект постановления, который появился после объединения двух представленных Сейму проектов постановлений относительно аудита системы образования, в среду парламентскому Комитету по аудиту представила член Сейма Юргита Шюгждинене.

По ее словам, аудит охватит всех участников системы образования.

Государственному контролю предлагается проверить, утвердили ли и выполняют ли учреждения самоуправления требования к планам создания сети учебных заведений.