Парламентский комитет обсудит выполнение протестных требований аграриев, импорт зерна из третьих стран

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas
В среду парламентский Комитет по сельским делам (КСД) проведет два парламентских контроля, в ходе которых будет выяснять, как реализуются протестные требования литовских фермеров, также будет обсужден вопрос импорта зерна из третьих стран.

В заседании комитета должны принять участие представители Правительства, министерств сельского хозяйства, окружающей среды, коммуникаций и транспорта, иностранных дел, а также представители сельскохозяйственных организаций.

В конце января протестовавшие в Вильнюсе фермеры выдвинули 6 требований.

Протестующие аграрии требовали отмены обязательств по восстановлению многолетних лугов, возврата старого порядка использования маркированного дизельного топлива, отмены повышенного с этого года акциза на сжиженный нефтяной газ (СНГ), решения так называемого молочного кризиса, отказа от расширения охраняемых территорий и приостановки транзита российского зерна.

Группа членов Сейма, представляющая различные фракции, предлагает временно запретить ввоз в Литву сельскохозяйственной продукции и кормов российского или белорусского происхождения.

Предлагается, чтобы запрет на импорт вступил в силу с 15 апреля этого года и действовал до 1 июля 2025 года. Поправки в закон поддержали почти 20 парламентариев.

Одним из требований протестовавших в январе литовских фермеров было прекращение транзита российского зерна.

Также председатель парламентского Комитета по экономике Казис Старкявичюс зарегистрировал предложение, направленное на временный запрет ввоза в Литву не только сельскохозяйственной продукции и кормов российского или белорусского происхождения, но и запрет их транзита через нашу страну.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии