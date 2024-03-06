Парламентский комитет обсудит выполнение протестных требований аграриев, импорт зерна из третьих стран

В заседании комитета должны принять участие представители Правительства, министерств сельского хозяйства, окружающей среды, коммуникаций и транспорта, иностранных дел, а также представители сельскохозяйственных организаций.

В конце января протестовавшие в Вильнюсе фермеры выдвинули 6 требований.

Протестующие аграрии требовали отмены обязательств по восстановлению многолетних лугов, возврата старого порядка использования маркированного дизельного топлива, отмены повышенного с этого года акциза на сжиженный нефтяной газ (СНГ), решения так называемого молочного кризиса, отказа от расширения охраняемых территорий и приостановки транзита российского зерна.

Группа членов Сейма, представляющая различные фракции, предлагает временно запретить ввоз в Литву сельскохозяйственной продукции и кормов российского или белорусского происхождения.