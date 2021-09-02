Парламентские партии Литвы подписали соглашение об образовании

Документ охватывает 18 конкретных обязательств в сфере образования, 8 поставленных целей и 3 финансовых показателя. Оно будет действовать до 2030 года.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, участвовавшая в церемонии подписания, отметила, что положения этого соглашения начнут реализовывать уже при составлении проекта бюджета следующего года.

В документе подчеркивается, что он будет реализован соответствующими государственными ведомствами путем принятия необходимых правовых актов и прочих решений "без учета избирательных циклов, кампаний результатов и изменений политической власти", также планируется привлечь социальных партнеров.

В соглашении, в разделе финансовых показателей отмечается, что с 2022 года будет повышаться государственное финансирование, а в конце 2030 года сумма государственных и муниципальных средств, приходящаяся на одного ученика общеобразовательной школы или школы профобучения, будет составлять не менее 24% внутреннего валового продукта (ВВП) на душу населения. В 2017 году этот показатель достигал 17,8%.

К 2030 году сумма, приходящаяся на одного студента, должна достигать 36% ВВП на душу населения (показатель 2017 года – 25%), а ассигнования деятельности по технологически-экспериментальному развитию в высших школах и в секторе власти - не менее 1% ВВП. Последний показатель еще в 2024 году должен быть не менее 0,75% ВВП (показатель 2018 года – 0,3%).

Также установлено, что до конца 2024 года средняя зарплата учителей должна составлять 130% средней заработной платы по стране, а преподавателей, научных сотрудников и прочих исследователей – 150%.

По соглашению, в 2027 году 35% лиц, завершивших программу среднего образования, должны получать квалификацию профобучения (сейчас 26%), 35% учеников, посещавших восьмой класс из семей с низким социально-экономическим и культурным статусом к 2030 году должны обучаться в высшей школе (нынешней показатель – 25%).

Планируется создать условия для дошкольного воспитания всех детей, гарантии безопасной среды для них путем предотвращения издевательств, насилия, обеспечить возможности для педагогов и прочих работников совершенствовать социально-эмоциональные и прочие компетенции.