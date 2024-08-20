Парламентские консерваторы обратились в ГИК с просьбой проверить источники финансирования партии "Заря Немана"

По словам парламентариев, подписавших под обращением в ГИК, большинство политических партий, участвующих в выборах в Сейм, указали, что избирательный залог за кандидатов по одномандатным округам оплачивается за счет самих кандидатов или частично оплачивается партией, выдвинувшей этих кандидатов.

По словам консерваторов, в открытых источниках есть информация, что упомянутая партия выдвигает 56 одномандатников, за которых внесла залог в размере 113 тыс. 8 евро. В свою очередь председатель партии Р. Жемайтайтис указал, что деньги для залога были собраны за счет пожертвований физических лиц.