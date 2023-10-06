Парламентская комиссия: есть основания для объявления импичмента Жемайтайтису

"Комиссия приняла решение, что есть основания для объявления импичмента депутату Сейма в связи с его постоянными высказываниями, которые можно расценить как разжигание ненависти – по национальному, расовому и другим признакам. Такие действия несовместимы с некоторыми конституционными ценностями и присягой депутата Сейма", – заявил председатель комиссии Арунас Валинскас.

Политик также отмечает, что в заключении говорится, что действия Р. Жемайтайтиса несовместимы с основными ценностями плюралистического демократического государства и общества.

Комиссия приняла решение единогласно.

По словам Валинскаса, заключение комиссии планируется представить Сейму в следующий вторник.

"Во вторник мы выйдем на трибуну Сейма, представим заключение, и Сейм должен будет за него проголосовать", – сказал он.

В свою очередь Жемайтайтис, который должен был дать ответы на вопросы, ни на одно заседание комиссии не явился.