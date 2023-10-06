Парламентская комиссия: есть основания для объявления импичмента Жемайтайтису

 
ELTA
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Remigijus Žemaitaitis
Remigijus Žemaitaitis
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

В пятницу специальная парламентская комиссия приняла решение, что есть основания для запуска процедуры импичмента депутата Ремигиюса Жемайтайтиса, известного своими антисемитскими высказываниями.

"Комиссия приняла решение, что есть основания для объявления импичмента депутату Сейма в связи с его постоянными высказываниями, которые можно расценить как разжигание ненависти – по национальному, расовому и другим признакам. Такие действия несовместимы с некоторыми конституционными ценностями и присягой депутата Сейма", – заявил председатель комиссии Арунас Валинскас.

Политик также отмечает, что в заключении говорится, что действия Р. Жемайтайтиса несовместимы с основными ценностями плюралистического демократического государства и общества.

Комиссия приняла решение единогласно.

По словам Валинскаса, заключение комиссии планируется представить Сейму в следующий вторник.

"Во вторник мы выйдем на трибуну Сейма, представим заключение, и Сейм должен будет за него проголосовать", – сказал он.

В свою очередь Жемайтайтис, который должен был дать ответы на вопросы, ни на одно заседание комиссии не явился.

В состав специальной комиссии Сейма вошли шесть парламентариев из числа правящих, поскольку представители оппозиции отказались в ней участвовать. Комиссии было поручено завершить работу и представить свое заключение до 10 октября.

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