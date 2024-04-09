Парламентская фракция Партии труда и министр социальной защиты обсудят систему накопления пенсий

"Пенсионная реформа снова коснется государственных пенсий. По отношению к народу снова пытаются пересчитать их в невыгодную сторону", - сказала Elta депутат, член фракции Партии труда Иева Качинскайте-Урбонене.

По словам члена Сейма, в ходе встречи планируется обсудить вопросы стажа, приобретенного за границей, и включения материнства в стаж работы. Также, по ее словам, будут подчеркнуты проблемы, из-за которых граждане, работавшие за границей, не получают заработанных пенсий по возвращении в Литву.

"Это очень беспокоит литовцев, которые работают за рубежом", - отметила политик.

По словам И. Качинскайте-Урбонене, с министром будет обсуждаться и выполнение решения Конституционного суда о возможности выхода из пенсионных накопительных фондов.