Парламентская фракция Партии труда и министр социальной защиты обсудят систему накопления пенсий

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Monika Navickienė
Monika Navickienė
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas
Во вторник по инициативе парламентской фракции Партии труда организуется встреча с министром социальной защиты и труда Моникой Навицкене, в ходе которой планируется обсудить систему накопления пенсий.

"Пенсионная реформа снова коснется государственных пенсий. По отношению к народу снова пытаются пересчитать их в невыгодную сторону", - сказала Elta депутат, член фракции Партии труда Иева Качинскайте-Урбонене.

По словам члена Сейма, в ходе встречи планируется обсудить вопросы стажа, приобретенного за границей, и включения материнства в стаж работы. Также, по ее словам, будут подчеркнуты проблемы, из-за которых граждане, работавшие за границей, не получают заработанных пенсий по возвращении в Литву.

"Это очень беспокоит литовцев, которые работают за рубежом", - отметила политик.

По словам И. Качинскайте-Урбонене, с министром будет обсуждаться и выполнение решения Конституционного суда о возможности выхода из пенсионных накопительных фондов.

Во встрече также планируют принять участие представители "Содры".

Кроме того, во вторник во время получаса правительства М. Навицкене также обсудит тему интеграции лиц с ограниченными возможностями в открытый рынок труда. Будут обсуждены первые результаты этой реформы.

В начале марта Конституционный суд (КС) постановил, что Закон о пенсионных накоплениях предусматривает ограниченную возможность выхода из фондов пенсионных накоплений, что нарушает Конституцию.

При этом, по мнению института, различные виды выплат в зависимости от суммы накопленных активов не нарушают основной закон.

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