Парламентарий выступил с инициативой по созданию международной сети помощи Армении

А. Ф. Расмуссен еще 24 марта писал председателю Сейма по межпарламентским связям с Республикой Армения Р. Лопате о том, что пришло время помочь Армении сейчас, когда влияние России ослабло.

"Армения – растущее демократическое государство со множеством вызовов по соседству. По мере ослабления влияния России, Европа в регионе должна сыграть более важную роль. Нам нужно действовать сейчас, во избежание еще одного крупного конфликта или даже этнической чистки на нашем дворе. В этом заинтересованы все", – сказал он.