Парламентарий выступил с инициативой по созданию международной сети помощи Армении

Сообщается, что свою поддержку этим усилиям также выразил и бывший премьер-министр Дании, бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.
По мнению Р. Лопаты, возобновление конфликта между Арменией и Азербайджаном может привести к серьезным геополитическим последствиям.
"Сегодня, когда все наше политическое и общечеловеческое внимание направлено на российскую войну в Украине, мы не можем игнорировать еще один возникающий кризис в Нагорном Карабахе, в который вовлечены и который контролируют другие страны", – подчеркивает член Сейма.
К организации Rasmussen Global, созданной бывшим генеральным секретарем НАТО, главой Круга друзей Армении А. Ф. Расмуссеном, примкнули европейские лидеры с большим политическим опытом: бывший премьер-министр Польши Влодзимеж Цимошевич, бывший министр обороны Чехии и посол в Литве Штефан Фюле и другие. Организация способствует международной поддержке Армении, демократическому развитию страны, а также распространяет информацию о необходимости избегать возобновления конфликта на Южном Кавказе.
А. Ф. Расмуссен еще 24 марта писал председателю Сейма по межпарламентским связям с Республикой Армения Р. Лопате о том, что пришло время помочь Армении сейчас, когда влияние России ослабло.
"Армения – растущее демократическое государство со множеством вызовов по соседству. По мере ослабления влияния России, Европа в регионе должна сыграть более важную роль. Нам нужно действовать сейчас, во избежание еще одного крупного конфликта или даже этнической чистки на нашем дворе. В этом заинтересованы все", – сказал он.
Первое заседание сети помощи Армении состоится в четверг, в День независимости Армении.