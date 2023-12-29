Парламентарий: размещая немецкую бригаду в Литве, мы получим долгосрочную выгоду

"Если размещение бригады будет проведено должным образом, наше государство также может получить от этого выгоду, потому что все, что здесь будет осуществлено – строительство и расширение инфраструктуры, создание рабочих мест – вернется в карман Литвы за счет собранных налогов. А модели бывают разные, но важно, чтобы это было сделано быстро", – сказал С. Сквернялис.

"Все это – разовые инвестиции в инфраструктуру. Будет построено то, что нужно, и никаких дополнительных затрат не потребуется", – отметил он.

Однако политик подчеркнул, что хотя два военных полигона и три военных городка практически готовы для приема немецких военнослужащих, он не видит прогресса в создании гражданской инфраструктуры, необходимой семьям военнослужащих.