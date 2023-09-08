Парламентарий предлагает создать в Литве Продовольственный совет

"Экономисты уже признают, что столь быстрый рост цен на продукты питания объяснить рациональными аргументами становится сложно. Уверены ли мы, что на рост цен не повлияло желание крупных игроков рынка получить больше прибыли? По всей Европе мы наблюдаем проявления так называемой инфляции жадности, когда цены намеренно повышаются под прикрытием увеличения стоимости энергоносителей. Наконец, делаем ли мы все возможное, чтобы не дать крупным торговцам злоупотреблять своим положением на рынке? Почему молчит Совет по конкуренции?" - спрашивает Р. Будбяргите.

По словам политика, Продовольственный совет создаст платформу для прозрачного сотрудничества между участниками продовольственного рынка, укрепит устойчивость цепочек поставок, улучшит конкурентную среду для малых участников рынка, а также будет искать социальные инновации, которые позволят снизить цены на продукты питания для потребителей, указывается в пресс-релизе.

По словам политика, Европейский социально-экономический комитет (EESC) также призывает к созданию продовольственных советов. "В рекомендациях EESC странам ЕС четко говорится, что создание продовольственных советов является необходимым фактором для решения кризиса цен на продукты питания и цепочек поставок в странах ЕС. Поэтому нам нужно уже сейчас начать рассматривать вопрос о создании этого института. Возможно, цель правительства состоит в том, чтобы вновь остаться в хвосте ЕС и ждать, пока Брюссель помашет кнутом?", - спрашивает Р. Будбяргите.

"В США , Франции, Люксембурге , Нидерландах, Португалии мы наблюдаем примеры того, как Продовольственные советы способствуют усилению прозрачности на продовольственном рынке. В продовольственных советах участвуют академики, фермеры, переработчики, розничные торговцы – все группы интересов, решения которых могут определить доступность здорового и качественного продовольствия для жителей", – уверяет Р. Будбяргите.

По словам парламентария, Продовольственные советы – это проверенный на Западе формат переговоров, который позволяет добиться того, чтобы система продовольственного снабжения была ориентирована на благополучие потребителя.

По словам парламентария, создание Продовольственного совета также способствует более слаженному введению льгот по НДС на продукты первой необходимости.

"Премьер-министр И. Шимоните постоянно объясняет, что льготы по НДС на продукты питания не сработают, потому что, понимаете, торговцы заберут разницу в цене себе. А пыталось ли правительство вести переговоры с торговцами, как это делалось, например, во Франции? Продовольственный совет, как новый формат переговоров, позволил бы обеспечить, чтобы все выгоды от льгот по НДС на продукты питания попадали в карман потребителей", - заверяет Р. Будбяргите.

По ее мнению, Правительство может только себя винить в том, что литовцы ездят за покупками в Польшу.