По словам парламентария, по мере повышения процентных ставок центральными банками увеличиваются и взносы по жилищным кредитам, поэтому часть людей с низким и средним уровнем доходов "оказались в ловушке".

"Если правящие просто равнодушно будут наблюдать за тяжелым положением некоторых людей и ничего не будут предпринимать, мы можем столкнуться с опасным социальным кризисом и болезненными последствиями для экономики страны. Ведь для некоторых жителей кредиты могут подорожать в два раза. Я согласна, что раздавать субсидии было бы неразумно: это увеличило бы государственный долг и использовало бы средства, необходимые для общественных услуг. Эта ситуация требует гибких решений – можно рассмотреть вариант с налоговым кредитом, который достаточно распространен на Западе. Человек мог занять определенную сумму из уплаченных им налогов – либо не платить налоги в течение определенного периода, либо платить соответственно меньшие налоги", – сказала социал-демократ Р. Будбяргите, добавив, что об этом говорит и член правления Центробанка Литвы Раймондас Куодис.

Важную роль играет Государственная налоговая инспекция

По словам члена Сейма, никто не мог предвидеть, что одновременно возникнет столько кризисов, хотя их воздействие можно было планировать. Однако, по словам Р. Будбяргите, "сейчас мы не можем позволить себе просто разводить руками".

"Налоговый кредит может быть использован лицом для покрытия неподъемного роста процентных ставок. Неуплаченные налоги он вернет позже – по договоренности с Государственной налоговой инспекцией (ГНИ). Принцип следующий: в ГНИ вы получаете виртуальный счет, который показывает, сколько вы заплатили налогов и сколько вам разрешено снимать с этого счета. Например, из налогов, уплаченных за последние три года, можно было бы занять, скажем, пятую часть суммы", - комментирует в пресс-релизе бывший министр финансов Р. Будбяргите.

По мнению политика, государство от этого только выиграет: люди и семьи не будут "на обочине" общества, будет меньше работы для судебных приставов, кроме того, при возврате налогового кредита житель заплатит немного больше. Однако, по словам Р. Будбяргите, "он сохранит свое жилье, не останется в долгах перед банками, избежит банкротства".

Социал-демократы напоминают, что ввиду повышения процентных ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ) увеличиваются и платежи по кредитам – 16 декабря ЕЦБ повысил процентной ставки в четвертый раз. Проценты по кредитам, выдаваемым в Литве, зависят от маржи банка и межбанковской процентной ставки EURIBOR, в результате роста процентных ставок стоимость кредита для банков увеличивается, а, следовательно, увеличивается и EURIBOR.