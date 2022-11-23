"Продолжается произвольная продажа ароматизированных электронных сигарет, как в торговых точках, так и в интернете. В сегодняшней дискуссии удалось созвать все стороны – как представителей ассоциации электронных сигарет, ассоциации торговых центров, так и учреждений, осуществляющих контроль, защиту прав детей, и правоохранительных органов. Изъятие электронных сигарет тем или иным торговым центром – приветствуется. Однако следует обсудить дальнейшие шаги, исправить пробелы в регулировании, если они есть", - сказал политик на совещании по реализации запрета ароматизированных электронных сигарет.

Службы контроля, участвовавшие в совещании, также утверждали, что на сегодняшний день ведется подсчет количества детей и подростков, отравившихся смесями для электронных сигарет, а образцы вкусов, полученные от независимых экспертов в Дании, показывают, что в Литве продается ароматизированный табак.

"Я на законодательном уровне добился того, что электронные сигареты не будут доступны детям и подросткам, прекратилось искушение различными вкусами дыма, а также торговля крайне привлекательными для детей упаковками. Но очевидно, что запреты закона действуют ограниченно, мне постоянно приходят сообщения о том, что сигареты покупают дети, а продавцы имеют возможность обойти запрет на ароматизаторы, продолжают курить ароматизированные электронные сигареты, покупать красочные упаковки, привлекательные детям. Похоже, если ситуация не изменится, путь в Сейм проложит закон о полном запрете электронных сигарет. И никакого запрета могло бы и не быть, если бы поставщики откликнулись и следовали социально ответственному договору", - сказал инициатор встречи В. Кярнагис.