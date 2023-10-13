Парламентарии о ситуации с послом в Великобритании: он должен сам принять решение об отставке

"Нельзя исключать структурного и финансового воздействия на деятельность посольства, может усложниться выполнение повседневных функций с точки зрения кадрового обеспечения, финансирования, бюджета и так далее", – подчеркнул он.

"Сложно представить себе работу, когда твой непосредственный руководитель выражает недоверие в твой адрес. Будет очень сложно реализовать задачи, которые ставятся перед посольством", – сказал С. Сквернялис агентству ELTA.

Председатель Демократического союза "Во имя Литвы" С. Сквернялис считает, что после утраты доверия министра иностранных дел работа Э. Баярунаса в посольстве стала практически невозможной.

В беседе с ELTA экс-премьер Саулюс Сквернялис и староста Движения либералов в Сейме Эугениюс Гентвилас обращают внимание на то, что просочившаяся в СМИ информация о возможно незаконной деятельности дипломата используется в предвыборных политических баталиях, что наносит ущерб престижу Литвы. По мнению политиков, если президент Гитанас Науседа и дальше будет придерживаться мнения о том, что посол может продолжать свою работу, то решение об отставке должен принять сам Э. Баярунас.

Парламентарий отмечает, что никто не может заставить президента принять решение об отзыве посла. Поэтому, по его словам, наиболее логичным решением для Э. Баярунаса является уход в отставку.

"Единственный человек, который может решить вопрос, — это сам посол. Потому что никто не заставит президента принять решение об отзыве посла, если он этого не захочет", – сказал он.

В свою очередь староста движения либералов Э. Гентвилас утверждает, что вся эта просочившаяся в СМИ история о возможных незаконных действиях Э. Баярунаса в посольстве в Соединенном Королевстве наносит ущерб престижу Литвы. По мнению парламентария, назначение и увольнение послов должно происходить "под ковром" – без чьего-либо ведома.

"То, что происходит сейчас, совершенно ненормально. Я не хочу винить или оправдывать посла, президента или Г. Ландсбергиса, но процесс вышел из-под контроля – к обсуждениям уже подключилась вся общественность", – сказал Э. Гентвилас агентству ELTA.