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Парламент Литвы запретил публично демонстрировать сигареты, узаконил табачные магазины или отделы для продажи табачных изделий и электронных сигарет – они откроются с 2025 года.
Atsakomybės vyras bandė išvengti pasiūlydamas pareigūnams... cigarečių pakelį
Atsakomybės vyras bandė išvengti pasiūlydamas pareigūnams... cigarečių pakelį
© DELFI / Andrius Ufartas

Такие поправки к закону депутаты приняли 24 ноября: за голосовали 44 депутата, 13 были против, а 17 воздержались.

В специализированных магазинах можно будет продавать только табачные изделия и связанные с ними товары, но демонстрировать товары на витринах нельзя. В других магазинах будет запрещено публично демонстрировать подобные товары – можно будет только указывать их названия и цену.

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"Крестьянин" Аурелиюс Верига сказал, что новый порядок лучше защитить несовершеннолетних от рекламы и маркетинга.

Парламент в первом чтении одобрил эти поправки еще в июне 2020 года, но из-за приближения выборов осенью того же года их не стали утверждать.

24 ноября парламент также решил с 2023 года разрешить блокировать продажу сигарет и алкоголя по интернету, если продавцы находятся за границей.

Цель - защита литовского рынка от электронных сигарет с ароматами и вкусами. Надеются, что благодаря этому такие товары станут менее доступными для детей.

За такие поправки проголосовали 93 депутата, 3 были против, а 13 воздержались.

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