Парламент Литвы временно запретил белорусские и российские теле- и радиопрограммы

За поправку проголосовали 113 депутатов, голосовавших против не было, воздержались - четверо парламентариев.

Поправка предусматривает временный запрет на ретрансляцию и распространение радиопрограмм, телепрограмм или отдельных программ в сети Интернет, созданных лицами, прямо или косвенно управляемыми, контролируемыми или финансируемыми Россией и Беларусью. Это положение будет действовать до 16 октября 2024 года.

Председатель Комитета Сейма по культуре Витаутас Юозапайтис, представивший проект поправки к закону об общественной информации, заявил, что "сегодня не может быть никаких сомнений в том, что мы должны защитить свое информационные пространство".

В свою очередь, представитель фракции регионов Пятрас Гражулис отметил, что желающие смотреть российские или белорусские программы всегда найдут для этого способы.

"Давайте позволим людям собирать всю информацию, и люди выберут", – добавил он.

Решение было принято в срочном порядке, поскольку в пятницу истек срок действия постановления Сейма о введении чрезвычайного положения на всей территории страны, которое запрещало ретрансляцию программ, распространяющих дезинформацию.

Между тем, новый декрет о чрезвычайной положении уже не предусматривал этот запрет, так как режим ЧП оставался в силе только на границе с Россией и Белоруссией.

По данным Минкультуры, основные медиа-каналы России и Беларуси уже ограничены после российского вторжения в Украину в феврале решениями литовских ведомств или на основании санкций Евросоюза и США.

С поправками к Закону об общественной информации, принятыми Сеймом весной, литовские ведомства могут быстрее принимать решения о прекращении ретрансляции программ или блокировании такого контента в Интернете. Ответственность за это несут Комиссия по радио- и телевещанию Литвы, Инспекция по журналистской этике.