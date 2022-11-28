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В понедельник правительство Литы освободило от обязанностей подозреваемого в коррупции главу Государственной продовольственно-ветеринарной службы (ГПВС) Мантаса Сташкявичюса. Его полномочия прекращаются с понедельника.
Mantas Staškevičius
Mantas Staškevičius
© DELFI / Domantas Pipas

"Никаких больших дискуссий здесь даже не было, господин Сташкявичюс с этого дня освобождается от обязанностей", – заявила премьер-министр Ингрида Шимоните на заседании.

После сообщений о подозрениях в коррупции в минувший понедельник Шимоните отстранила Сташкявичюса от исполнения своих обязанностей, и призвала главу службы уйти в отставку.

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В постановлении говорится, что глава службы увольняется по собственному желанию на основании заявления, которое он подал в пятницу.

Правоохранительные органы подозревают, что руководитель и сотрудники ГПВС занимались систематической коррупцией.

В ходе обысков у подозреваемых правоохранители обнаружили более 300 тыс. евро наличными. Есть подозрения, что представители службы могли регулярно вымогать взятки у бизнесменов, грозя негативными последствиями.

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