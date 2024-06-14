Парламент Литвы решит вопрос денонсации международного договора с РФ

По мнению министра юстиции Е. Добровольской, после изменения геополитической ситуации – когда Россия начала беспрецедентную военную агрессию против Украины, происходят грубые нарушения принципов международного права, в том числе международного гуманитарного права, Литва должна четко выразить свою политическую волю и прекратить сотрудничество в области международных отношений со страной-агрессором.

Вот уже более двух лет правовое сотрудничество по этому соглашению де-факто не осуществляется и запросы о правовой помощи, полученные Литвой из России, не выполняются, за исключением случаев, когда это исключительно и непосредственно связано с интересами граждан Литовской Республики.