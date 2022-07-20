Парламент Литвы ратифицировал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Парламент завершил процедуры и третьим голосованием утвердил протоколы НАТО о присоединение Швеции и Финляндии.

За проект протокола о присоединении Швеции проголосовали 113 парламентариев, 1 проголосовал против, воздержавшихся не было. За проект ратификации присоединения Финляндии проголосовали 111 парламентариев, высказавшихся против или воздержавшихся не было.

"Думая как о Швеции, так и о Финляндии, я знаю об их оборонной подготовке, об их стандартах совместимости с вооружением НАТО, и эта подготовка, скажем прямо, намного больше и лучше, чем подготовка Литвы при вступлении в НАТО в 2004 году. С вступлением Швеции и Финляндии в НАТО мы обретаем надежных братьев по оружию рядом с Балтийским морем. Это огромное достижение как для альянса стран НАТО, так и прекрасная демонстрация того, что политика шантажа агрессоров работает совсем не так, как это себе представляет сам агрессор", - на заседании акцентировал глава фракции Движения либералов Эугениюс Гентвилас.

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Ратификацию документов о членстве Финляндии и Швеции в НАТО уже одобрили Канада, Дания, Норвегия, Исландия, Эстония, Соединенное Королевство, Албания, Польша, Германия, Нидерланды, Люксембург, Болгария, Латвия, Словения и Хорватия.

Для скорейшего принятие решений по Швеции и Финляндии была созвана внеочередная сессия Сейма.

Протоколы вступят в силу после ратификциии всеми членами НАТО. После этого генеральный секретарь НАТО направит Швеции и Финляндии официальные формальные приглашения присоединиться к организации.

Швеция и Финляндия выразили желание вступить в НАТО после начала вторжения России в Украину.