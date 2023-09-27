Парламент Литвы принял резолюцию, осуждающую расистские и антисемитские высказывания политиков

Политики призвали муниципалитеты уделить больше внимания приведению в порядок мест массовых убийств евреев и хранению памяти о них. Депутаты привели в пример действия муниципалитетов Плунге, Кедайняям Биржай и других городов Литвы и призвали указывать в местах убийства евреев имена, фамилии убитых, а не только их количество и даты. Парламент просит в резолюции обновить по всей Литве информационные указатели на старые еврейские кладбища и места массовых убийств евреев, присматривать за ними.