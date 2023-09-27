Парламент Литвы принял резолюцию, осуждающую расистские и антисемитские высказывания политиков

 
ELTA
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Atnaujinimai Panerių memoriale (Pauliaus Račiūno nuotr.)
Atnaujinimai Panerių memoriale (Pauliaus Račiūno nuotr.)

В день 80-летия начала Холокоста в Литве парламент принял резолюцию, которой осудил расистские и антисемитские высказывания политиков, а правоохранительным органам страны предложил руководствоваться рабочим понятием антисемитизма, утвержденным международной организацией IHRA (Международным альянсом по сохранению памяти о Холокосте).

26 сентября за резолюцию "О дне 80-летия начала Холокоста в Литве", представленную депутатом Эмануэлисом Зингерисом, единогласно проголосовали 111 депутатов.

В принятом документе депутаты предложили основать Международный совет, посвященный созданию экспозиции Панеряйского мемориала.

Парламент Литвы в резолюции подчеркнул, что была продемонстрирована уникальная решимость оказать нацистам сопротивление подпольной организацией партизан Вильнюсского гетто.

Политики призвали муниципалитеты уделить больше внимания приведению в порядок мест массовых убийств евреев и хранению памяти о них. Депутаты привели в пример действия муниципалитетов Плунге, Кедайняям Биржай и других городов Литвы и призвали указывать в местах убийства евреев имена, фамилии убитых, а не только их количество и даты. Парламент просит в резолюции обновить по всей Литве информационные указатели на старые еврейские кладбища и места массовых убийств евреев, присматривать за ними.

Депутаты призвали называть именами спасителей евреев и участников сопротивления в гетто школы в городах и городках нашей страны, улицы и скверы.

В документе есть и рекомендация президенту ЛР – присвоить посмертно участникам сопротивления в гетто воинские звания и награды.

В резолюции руководства муниципалитетов просят не называть школы, улицы, скверы, не открывать памятники лицам, которых подозревают в пособничестве нацистам, не устраивать праздники в их честь.

Вспоминая 80-ую годовщину начала Холокоста в Литве, парламент призывает эмигрантов литовского и польского происхождения проводить общие встречи с еврейскими эмигрантами из Литвы, объединяться для совместной работы на благо демократии и ее сохранения, поддерживать борющуюся за свободу Украину.

Парламент призывает Минкульт собирать рассеянное по всему миру наследие евреев Литвы и умножать коллекцию иудаики Вильнюсского музея им Гаона.

В резолюции парламент призывают обратиться к Германии и начать поиски вывезенных из Литвы культурных ценностей, принадлежавших евреям, вернуть их в Литву; а Россию призвать вернуть присвоенное советской властью имущество евреев, финансовые активы еврейского "Народного банка".

Мероприятия, посвященные 80-летию ликвидации Вильнюсского гетто предлагают проводить по всей Литве весь год – со дня ликвидации Вильнюсского гетто 23 сентября 1943 г. до дня ликвидации Каунасского и Шяуляйского гетто в июле 1944 г.

Парламенту предложено объявить 23 сентября днем памяти Геноцида евреев и их сопротивления нацистам.

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