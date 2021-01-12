Кстати, после дискуссий в парламенте проект был подкорректирован, это уже 4-й его вариант.

В проекте речь идет о значении 13 января – Дня защитника свободы – в истории Литвы и всего мира. Согласно резолюции, целесообразо объявить этот день выходным днем.

В резолюции изменили формулировку о роли экс-главы Верховного совета-Восстановительного сейма Литвы Витаутаса Ландсбергиса.

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В первоначальном проекте напоминают, что "историческая победа была достигнута Литвой, которую возглавлял председатель Верховного совета-Восстановительного сейма Литвы Витаутас Ландсбергис".

В проекте резолюции, которая попала в парламент, акцентируется, что "историческая победа была достигнута Литвой, Верховный совет-Восстановительный сейм которой возглавлял чиновник ЛР Витаутас Ландсбегис".

13 января 2021 г. в Литве вспоминают 30-летие событий 13 января 1991 г. Все торжества этого памятного дня пройдут в виртуальном пространстве.