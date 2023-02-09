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Парламент Литвы в четверг не создал временную комиссию по вопросу информирования Кристиёнаса Бартошявичюса.

Перед заседанием парламента собирался Комитет по праву и правопорядку, который решил не оценивать замечания юристов по инициативе меньшинства, связанной с созданием временной комиссии. Это значит, что для создания такой комиссии не нужен 71 голос, достаточно половины голосов голосовавших депутатов.

Однако оппозиции не удалось получить и половину голосов - 52 были за, 44 против, еще 16 - воздержались.

После голосования выяснилось, что не все правящие были против создания комиссии. Воздержались как консерваторы, так и либералы, а также представители Партии свободы.

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Воздержались консерваторы: Антанас Матулас, Витаутас Юозапайтис, Паулюс Саударгас, Гинтаре Скайсте, Стасис Шедбарас, Вилия Алекнайте-Абрамикене и Аудрюс Петрошюс.

Воздержались трое либералов: Каспарас Адомайтис, Виргилиюс Алекна и Юозас Баублис.

Кроме того, воздержались 6 представители Партии свободы: Аушрине Армонайте, Томас-Витаутас Раскявичюс, Артурас Жукаускас, Витаутас Миталас, Ева Пакарклите и Эвелина Добровольска.

Остальные представители правящей коалиции в голосовании не участвовали или голосовали против.

Оппозиция голосовала единогласно – или за или не участвовала.

Вопрос создания комиссии представил председатель демократического союза "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис. Он сказал, что после объяснений спикера Виктории Чмилите-Нильсен и генпрокурора Ниды Грунскене, так и не выяснилось, "какой святой дух побудил" Бартошявичюса уйти из парламента.

По словам Сквернялиса, если сейчас не ответят на вопросы, то появится еще больше версий. Политик заметил, что депутаты не хотят вмешиваться в расследование.

"Литва - небольшая страна, рано или поздно информация станет гласной. Надеяться на то, что все останется в секрете - наивно. Появится, наверное, немало родителей, которые расскажут, где и когда совершались преступления, были ли возможные жертвы найдены на улице или на каком-то мероприятии, в лагере, на занятии. У родителей есть право знать, на какой кружок можно, а на какой нет спокойно отпускать ребенка", – сказал он.

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