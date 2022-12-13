Парламент Литвы намерен принять закон о десоветизации общественных пространств

Согласно проекту, в общественных местах страны будет запрещено пропагандировать тоталитарные, авторитарные режимы и их идеологию.

Этот запрет распространяется на любую форму увековечивания или изображения лиц, символов, информации, пропагандирующей тоталитарные, авторитарные режимы и их идеологию.

Целью данного документа является создание условий для удаления символов тоталитаризма и авторитаризма из общественных пространств - памятников, иных мемориальных объектов, названий улиц, площадей и других общественных объектов и т.д.

Общественные объекты могут быть признаны пропагандирующими тоталитарные, авторитарные режимы и их идеологии Центром исследования геноцида и сопротивления населения Литвы или муниципальными учреждениями. Перед этим свою оценку должна представить специальная межведомственная комиссия.

Генеральный директор Центра исследования геноцида и сопротивления после получения заключения этой комиссии не позднее чем в течение пяти рабочих дней должен принять решение либо о сносе публичного объекта, либо о том, что он может остаться.

Решение об удалении такого объекта должно быть принято не позднее трех месяцев.

Указанные запреты не распространяются на музеи, архивы и библиотеки, выставки, информирование населения о тоталитарных и авторитарных режимах, их последствиях, использование таких объектов, информации в целях образования, науки, профессионального искусства, коллекционирования.

Согласно проекту, если будет принято решение о том, что общественный объект не нужно удалять, его можно будет использовать при условии, что рядом будет представлена ​​объективная информация о тоталитарных, авторитарных режимах и их последствиях.

Планируется, что закон вступит в силу с 1 мая следующего года.

В настоящее время в Литве предусмотрена только административная ответственность за демонстрацию, распространение и продвижение некоторых символов тоталитарных и авторитарных режимов.

Однако после того, как Россия начала войну в Украине, многие муниципалитеты по собственной инициативе начали демонтировать скульптуры, памятники и другую символику, связанную с советской армией.