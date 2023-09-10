Парламент Литвы начал осеннюю сессию

Перед заседанием парламента спикер Виктория Чмилите-Нильсен сказала журналистам, что главной темой будет бюджет на следующий год.
"Как все будет проходить, зависит от доброй воли, чувства ответственности депутатов и общей коллективной мудрости парламента", – сказала политик.
На вопрос об отношениях в правящей коалиции в начале сессии, лидер Движения либералов сказала, что они рабочие.
"Да, есть разные мнения по некоторым вопросам, но это нормальная часть в работе коалиции.Ничего драматичного", – сказала Чмилите-Нильсен.
Представитель Литовского союза крестьян и зеленых Аушрине Норкене сказала, что один из важнейших проектов, который представила их партия – реестр сексуальных преступлений с картой.
"Мы призываем поддержать наш проект. Пока об этом не говорили, но пригласим к беседе, будем просить принять нас на заседаниях правящих партий, чтобы ознакомить с ним. Будем общаться и с правящими, и с оппозицией", – сказала Норкене.
На повестке работ парламента – 469 проектов к законам (без сопровождающих актов), представленных президентом Гитанасом Науседой, правительством, парламентскими комитетами, фракциями и отдельными депутатами.
В числе главных работ – принятие госбюджета на 2024 год, а также бюджета "Содры", Фонда обязательного страхования. Кроме того, планируется утвердить новое формирование в армии – пехотную дивизию. В соответствии с утвержденным графиком заседаний, с 10 сентября по 23 декабря состоится больше 45 заседаний. Из них 3 посвящены повестке дня оппозиционных партий.
Осенняя сессия продлится с 10 сентября до 23 декабря 2023 года.