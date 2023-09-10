Парламент Литвы начал осеннюю сессию

Перед заседанием парламента спикер Виктория Чмилите-Нильсен сказала журналистам, что главной темой будет бюджет на следующий год.

"Как все будет проходить, зависит от доброй воли, чувства ответственности депутатов и общей коллективной мудрости парламента", – сказала политик.

На вопрос об отношениях в правящей коалиции в начале сессии, лидер Движения либералов сказала, что они рабочие.

"Да, есть разные мнения по некоторым вопросам, но это нормальная часть в работе коалиции.Ничего драматичного", – сказала Чмилите-Нильсен.

Представитель Литовского союза крестьян и зеленых Аушрине Норкене сказала, что один из важнейших проектов, который представила их партия – реестр сексуальных преступлений с картой.

"Мы призываем поддержать наш проект. Пока об этом не говорили, но пригласим к беседе, будем просить принять нас на заседаниях правящих партий, чтобы ознакомить с ним. Будем общаться и с правящими, и с оппозицией", – сказала Норкене.