В среду на заседании парламентского Комитета нацбезопасности и обороны (ПКНБО) обсуждался вопрос связей литовского бизнеса с Россией и влиянии этих связей на нацбезопасность Литвы.

Депутат Раймундас Лопата представил свое предложение по поправкам к закону: "В парламенте принимают много резолюций, а потом надо следить за их осуществлением, но, выясняется, что механизма иногда нет. Похоже, так случилось и сейчас. Конечно, может достаточно санкций, но мы говорим не только о России, но о ситуации в целом, когда страна объявляется террористической".

Докладчик сказал, что одна из предложенных поправок будет звучать так: "ПКНБО представляет парламенту мотивированное предложение в связи с признанием страны террористической и поддерживающей терроризм, с такой страной и действующими на ее территории бизнес-субъектами невозможны никакие бизнес отношения; бизнес-субъекты из этой страны не имеют права действовать на территории ЛР; граждане этой страны, которым не был предоставлен статус беженцев ни в одной из стран ЕС, не имеют права быть участниками учрежденных в Литве юридических лиц, т.е. акционерами, членами, действующими членами и т.д. Любые отношения с признанным террористическим государством должны быть прекращены в течение 3 месяцев с момента принятия такого решения. О прекращении отношений надо письменно уведомить ДГБ".

Второй момент, отмечает Лопата, бизнес, действующий на рынках авторитарных стран, должен сам брать на себя ответственность за возникающие риски.

"В случае несчастья, Литва, конечно, поможет своим гражданам. Это звучало бы так: рискованные государства, те государства, которые ДГБ назвал государствами, представляющими определенную угрозу для ЛР или государства, которые на международном уровне признаны государствами, не соблюдающими права человека. Список таких стран парламенту представляет ПКНБО. Бизнес-субъекты, действующие на территории таких стран из списка рискованных, или граждане ими управляющие, не будут получать поддержку и защиту ЛР", – сказал Лопата.

Петраускас отметил, что денежные потоки из России и Беларуси в Литве инвестируют косвенно.

"Часто используют сложные бизнес-структуры. Если взглянуть на то, кто является конечным получателем выгоды, то мы увидим граждан России и Беларуси. У них может быть второе или третье гражданство, например Швейцарии или Великобритании. Что касается прямых инвестиций - это только вершина айсберга. То, что под водой, хорошо замаскировано", – сказал он.

По словам Петраускаса, это касается и санкций.

"Из тысяч попавших под санкции лиц, в Литве квартиры есть лишь лишь у 2-3. Все остальные 15 компаний, попавших в наш список, попадают под санкции косвенно. У них больше 50% акций или они управляют компаниями. Есть момент обхода санкций. Если до войны мы видели больше попыток использования Литвы как транзитной страны, особенно это касалось компаний, предоставляющих юридические консультации, через Литву инвестировали деньги с Востока на Западе, то сейчас, через крупные конторы пытаются обойти санкции.

Это могут быть крупные деньги, ограничения на ввоз товаров, использование транспортных средств. Как в Кодексе административных правонарушений, так и в Уголовном кодексе есть статье, по которым за такую деятельность грозит наказание. Но появляется серьезный вызов, возникает вопрос, кто должен отметить в Литве факт нарушения госинтересов. Кроме того, в сложном преступлении надо доказать факт его преднамеренности. Надо доказать, что человек действовал преднамеренно, чтобы избежать санкций. Возникает вопрос применения криминальной разведки", – сказал Петраускас.