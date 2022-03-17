Парламент Литвы единогласно высказался за создание бесполетной зоны над Украиной

Об этом сказано в принятой 17 марта парламентом резолюции "Об активных мерах о обеспечению безопасности мирного населения и критической инфраструктуры в Украине".
За этот проект, представленный от имени группы депутатов вице-спикером Паулюсом Саударгасом, единогласно проголосовали 100 депутатов.
Этот документ - обращение к парламентам демократических стран с призывом о подготовке пока технических мер для обеспечения бесполетной зоны. Целью стран было бы "открытие гуманитарных коридоров на территории Украины в первую очередь с помощью механизма ООН или коалиции стран, которые захотят принять в этом участие, чтобы мирные жители могли безопасно покинуть территории, незаконно занятые Россией в ходе военных действий, и чтобы защитить гуманитарные конвои; а над вышеупомянутыми территориями и над украинскими АЭС и ядерными могильниками была объявлена бесполетная зона.
В резолюции отмечено, что объявление бесполетной зоны позволило бы миротворцам ООН обеспечить гуманитарные коридоры и безопасность АЭС.
Литовские депутаты призывают парламенты других демократических стран призвать правительства своих стран объявить дополнительные санкции в отношении России и Беларуси
Парламент призывает демократические страны закрыть свои аэропорты и порты для самолетов и судов России. Страны ЕС призывают бойкотировать сербские авиакомпании, пока они не прекратят полеты в Россию.
В резолюции предлагают ввести вторичные санкции для стран, физических и юридических лиц, которые попытаются обойти санкции ЕС.
Парламент Литвы также призывает поддержать армию Украины.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Война в Украине. Люди в бомбоубежище под разбомбленным вчера драмтеатром в Мариуполе живы
Уже четвертую неделю продолжается противостояние...
Премьер-министр Литвы: да, я готова ехать в Киев
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил всех...
Помогающие украинцам литовцы: одним очень нужно жилье, для других Литва – временная стоянка
Беженцам из Украины литовцы помогают, жертвуя деньги,...
Парламент Литвы единогласно высказался за создание бесполетной зоны над Украиной
Парламент Литвы призывает ООН немедленно...
Помощь украинцам в Литве: cправочник беженца
Любой иностранец, приезжая в новую страну, оказывается...