Парламенская оппозиция обратилась к стражам этики из-за заявлений Анушаускаса о возможной коррупции

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Arvydas Anušauskas
Arvydas Anušauskas
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas

Пять представителей парламентской оппозиции в четверг обратились в парламентскую комиссию по этике и процедурам по поводу заявлений бывшего министра национальной обороны Арвидаса Анушаускаса о возможной коррупции в системе национальной обороны.

"Мы получили обращение и регистрируем его. На ближайшем заседании комиссии мы его рассмотрим", — подтвердила агентству Elta председатель комиссии, "аграрий" Аушрине Норкене.

Как сообщил в четверг портал delfi.lt, к парламентским стражам этики по поводу заявлений А. Анушаускаса обратились работающая в Смешанной группе депутатов Сейма Агне Ширинскене, "аграрии" Лигита Гирскене и Аста Кубилене, социал-демократ Юлюс Сабатаускас и демократ из партии "Во имя Литвы" Альгирдас Стончайтис.

По их мнению, опровергнутые службами заявления бывшего министра А. Анушаускаса вводят общественность в заблуждение, создают недоверие к депутатам Сейма, подрывают престиж Сейма как института, вызывают недоверие к парламенту в целом.

Как сообщает delfi.lt, парламентарии возмущены тем, что консерватор, распространивший беспочвенные и опровергнутые заявления о возможной коррупции, за это не принес извинений.

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