Это подтвердил BNS пресс-атташе партии Юстинас Аргустас.
О своем решении Г. Палуцкас в пятницу информировал совет ЛСДП.
Он решился на этот шаг после оценки советом партиии результатов парламентских выборов. Партсовет счел их плохими.
"Благодарю за оценку результатов выборов. Я беру на себя всю ответственность за результаты и сложившуюся ситуацию. Чтобы предотвратить дальнейшее снижение репутации партии в глазах общества, я принял решение подать в отставку с должности председателя партии", - говорится в обращении Г. Палуцкаса к членам совета ЛСДП.
На выборах в сейм в октябре прошлого года ЛСДП осталась на четвертом месте с 9,25% голосов избирателей. Социал-демократы получили восемь мандатов в многомандатном округе и еще пять в одномандатных округах.
Г. Палуцкас возглавляет ЛСДП с мая 2017 года.
Это самая многочисленная партия в Литве, в ней состоит 16,7 тыс. человек.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Главный эпидемиолог Литвы: пик второй волны прошел, но есть угроза третьей (31)
Главный эпидемиолог Литвы Лорета Ашоклене в передаче...
Прогноз главы Минздрава Литвы: карантин продлят еще на месяц (45)
Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис сказал Verslo žinios...
Что происходит с экономикой Беларуси во время пандемии и политического кризиса? (228)
Как политический кризис в Беларуси влияет на...
Президент Литвы: нам пообещали – до лета сможем привить 70% жителей (186)
Президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу во время...
Коронавирус в Литве: 1032 новых случая COVID-19, 29 человек умерли (19)
За минувшие сутки в Литве зарегистрировано 1032 новых...