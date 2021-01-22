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Член сейма Литвы Гинтаутас Палуцкас подает в отставку с поста председателя Литовской социал-демократической партии (ЛСДП).
Gintautas Paluckas
Gintautas Paluckas
© DELFI / Domantas Pipas

Это подтвердил BNS пресс-атташе партии Юстинас Аргустас.

О своем решении Г. Палуцкас в пятницу информировал совет ЛСДП.

Он решился на этот шаг после оценки советом партиии результатов парламентских выборов. Партсовет счел их плохими.

"Благодарю за оценку результатов выборов. Я беру на себя всю ответственность за результаты и сложившуюся ситуацию. Чтобы предотвратить дальнейшее снижение репутации партии в глазах общества, я принял решение подать в отставку с должности председателя партии", - говорится в обращении Г. Палуцкаса к членам совета ЛСДП.

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На выборах в сейм в октябре прошлого года ЛСДП осталась на четвертом месте с 9,25% голосов избирателей. Социал-демократы получили восемь мандатов в многомандатном округе и еще пять в одномандатных округах.

Г. Палуцкас возглавляет ЛСДП с мая 2017 года.

Это самая многочисленная партия в Литве, в ней состоит 16,7 тыс. человек.

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