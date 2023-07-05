Ожидается расследование высказываний депутата о ЛГБТ-сообществе

Такое решение комиссия приняла единогласно после обращения старосты фракции "Свободы" Витаутаса Миталаса относительно В. Валькюнаса.
В минувший четверг, во время выступления парламентариев, В. Валькюнас назвал ЛГБТ-сообщество "террористической организацией".
"Церковь уже возможно терроризируют, чтобы она дала свое заключение по гендерному вопросу. Сторонники гомосексуальных отношений ЛГБТ настаивают на принятии выгодных им заключений и законов о том, что больше нет мужского и женского пола, больше нет традиционной классической семьи", – заявил В. Валькюнас с трибуны Сейма в четверг.
"Я думаю, что пока ЛГБТ не будет объявлено в глобальном масштабе возможно террористической организацией, возможно разрушающей общемировую цивилизацию, то не прекратится, на мой взгляд, этот, возможно, психологический террор", — сказал парламентарий.
На эти слова члена Сейма отреагировал представитель партии Свободы Марюс Матийошайтис, который заявил, что фракция обратится к парламентским стражам этики в связи с такими заявлениями В. Валькюнаса.
"Хочу обратиться в Комиссию по этике и процедурам с просьбой рассмотреть заявление члена Сейма Вальдемараса Валькюнаса о том, что ЛГБТ-сообщество является террористической организацией. По моему мнению, а также по мнению правозащитных организаций и сознательных граждан, это следует расценивать как разжигание розни, и такие заявления недопустимы из зала Сейма", – сказал М. Матийошайтис.