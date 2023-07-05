05 июля 2023 г. 15:56

Ожидается расследование высказываний депутата о ЛГБТ-сообществе

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Valdemaras Valkiūnas
Valdemaras Valkiūnas
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Комиссия Сейма по этике и процедурам приняла решение приступить к расследованию высказываний депутата Вальдемараса Валькюнаса о ЛГБТ-сообществе.

Такое решение комиссия приняла единогласно после обращения старосты фракции "Свободы" Витаутаса Миталаса относительно В. Валькюнаса.

В минувший четверг, во время выступления парламентариев, В. Валькюнас назвал ЛГБТ-сообщество "террористической организацией".

"Церковь уже возможно терроризируют, чтобы она дала свое заключение по гендерному вопросу. Сторонники гомосексуальных отношений ЛГБТ настаивают на принятии выгодных им заключений и законов о том, что больше нет мужского и женского пола, больше нет традиционной классической семьи", – заявил В. Валькюнас с трибуны Сейма в четверг.

"Я думаю, что пока ЛГБТ не будет объявлено в глобальном масштабе возможно террористической организацией, возможно разрушающей общемировую цивилизацию, то не прекратится, на мой взгляд, этот, возможно, психологический террор", — сказал парламентарий.

На эти слова члена Сейма отреагировал представитель партии Свободы Марюс Матийошайтис, который заявил, что фракция обратится к парламентским стражам этики в ​​связи с такими заявлениями В. Валькюнаса.

"Хочу обратиться в Комиссию по этике и процедурам с просьбой рассмотреть заявление члена Сейма Вальдемараса Валькюнаса о том, что ЛГБТ-сообщество является террористической организацией. По моему мнению, а также по мнению правозащитных организаций и сознательных граждан, это следует расценивать как разжигание розни, и такие заявления недопустимы из зала Сейма", – сказал М. Матийошайтис.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии