Ответ Шимоните на вопрос, будет ли она участвовать в выборах президента: пока я не говорю "нет"

"На этот вопрос я пока отвечу, что не говорю "нет", – сказала в интервью на LRT Шимоните.

Напомним, что во втором туре президентских выборов 2019 года Шимоните уступила нынешнему президенту Гитанасу Науседе.

Выборы президента в Литве состоятся в мае 2024 года.