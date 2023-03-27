Ответ Шимоните на вопрос, будет ли она участвовать в выборах президента: пока я не говорю "нет"

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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказал, что пока не говорит "нет" участию в ближайших выборах президента страны.
"На этот вопрос я пока отвечу, что не говорю "нет", – сказала в интервью на LRT Шимоните.
Напомним, что во втором туре президентских выборов 2019 года Шимоните уступила нынешнему президенту Гитанасу Науседе.
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