Некоторые из новозавербованных после дополнительной обработки вербуются впоследствии сотрудниками российских служб. Сейчас мы наблюдаем активизацию разнообразных агентов влияния в Западной Европе, в том числе в Литве и Польше для создания „общественных промиротворческих организаций“. Неудивительно, что все они воспроизводят одни и те же лозунги по шаблону, подготовленному в Москве. К счастью их влияние, пока что незначительно.

- Я вспоминаю разговор с высокопоставленным российским дипломатом в Сеуле, когда я был там послом Польши, об отношении русских к Польше. То же самое относится и к Литве. Он дал мне понять, что в восприятии русских Польша – это постоянная серьезная угроза, причем гораздо большая, чем то, какой является сегодня. Вот почему никого в России не удивляет учреждение Путиным в 2004 году одного из самых больших государственных праздников „Дня народного единства“ (4 ноября) в память об изгнании поляков и литовцев из Кремля русскими повстанцами под предводительством Минина и Пожарского в 1612 году. В 2020 году до 67 % россиян заявило что считали этот праздник необходимым.



В Польше и Литве также недооценивают мощное влияние наших стран на граждан бывшего Советского Союза с помощью того, что американцы называют soft power, или „мягкой силой“. В недавних независимых опросах, проведенных до фальсификации выборов в Беларуси, почти 60 % белорусов заявили, что они „хотели бы жить так же, как в Польше и Литве“. Это как раз и есть действие „мягкой силы“.