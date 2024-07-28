Отставной разведчик: Кремль никогда больше не будет плевать в лицо ни полякам, ни литовцам

- Какие самые большие угрозы со стороны разведок России и Беларуси существуют на данный момент для Литвы и Польши? В чем больше всего заинтересованы россияне?
- Польша является главным центром доставки военной и продовольственной помощи Украине, которая зависит от западных поставок, особенно оружия и боеприпасов. Поэтому для России ключевым вопросом является нарушение логистических линий поставок в Украину, так как это может обеспечить победу Кремля в войне. Перед российской разведкой также стоят задачи по сбору информации, которая поможет России нанести военное поражение Польше и Литве. Это информация, которая может пригодиться в случае агрессии: распознавание критической инфраструктуры, распознавание военного потенциала, распознавание социальной ситуации, политической ситуации и т. д. То есть все то, что в случае вооруженного конфликта, войны может оказаться актуальным.
На протяжении десятилетий российская разведка, особенно Служба внешней разведки (СВР), специализировалась на так называемых активных операциях, то есть на распространении дезинформации, манипуляций, внушений и замешательства, используя среди прочего так называемых агентов влияния. Это люди, работающие в мире политики, средств массовой информации и все чаще - популярные блогеры в социальных сетях. Насколько они опасны, хорошо демонстрирует дело о влиянии на выборы в США, описанное в знаменитом докладе ФБР.
- Волна пожаров в торговых центрах и на заводах прокатилась по Польше и Литве. Может быть, за этим стоят российские службы? Может, это предостережение о том, что они могут нанести гораздо более эффективный и болезненный удар?
- Это своего рода эскалационная лестница. Напомню, что все началось в 2021 году, когда Кремль и Минск отправили мигрантов к границе Польши, а затем Литвы и других стран Балтии. Мигрантов вероломно использовали в качестве „оружия“, а ведь это в основном бедные обманутые люди, которые часто платят большие деньги, чтобы добраться до границы Евросоюза. Теперь у нас есть следующая ступенька эскалации: кибервойна, саботаж и диверсии. Однако важно понимать, что в настоящее время мы все-таки находимся на первых ступеньках этой лестницы.
Что нас может ожидать? Снова блокировка сигнала GPS в странах Балтии с помощью военной техники, развернутой рядом с Калининградом. Атака осуществляется путем глушения GPS-сигнала гражданских самолетов. Конечно, наиболее опасным может быть применение военной силы. Здесь возможны, например, перестрелки на границе, якобы спровоцированные польскими или литовскими войсками. Возможны также действия военных подразделений, например, белорусских, которые могут “случайно забрести“ на польскую или литовскую территорию, что может привести к определенным последствиям, в том числе военным, которые в свою очередь могут перерасти в вооруженный конфликт.
- Массовые протесты, во время которых, казалось бы, из ниоткуда появляются лозунги о необходимости заключения мира с Россией на российских условиях, – могут ли за этим стоять российские службы?
- С царских времен Россия использует метод „разделяй и властвуй“. Москва пытается создать невыносимую ситуацию для своих противников, то есть провоцировать беспорядки, смятение, дезориентацию. Этому вопросу Россия уделяет большое внимание. Для реализации этих целей Кремль использует агентов влияния. У Российской Федерации есть свои агенты во всех наших странах, оставшиеся со времен Советского Союза, которые обеспечивали им контроль над странами, зависимыми от России. С годами эта агентура конечно уменьшилась, люди постарели, но предыдущие агенты вербуют новых агентов. Один такой агент может склонить к сотрудничеству десять потенциально готовых работать на Россию агентов. И это одна из основных задач каждого агента, работающего на Россию, будь то в Польше или Литве.
Некоторые из новозавербованных после дополнительной обработки вербуются впоследствии сотрудниками российских служб. Сейчас мы наблюдаем активизацию разнообразных агентов влияния в Западной Европе, в том числе в Литве и Польше для создания „общественных промиротворческих организаций“. Неудивительно, что все они воспроизводят одни и те же лозунги по шаблону, подготовленному в Москве. К счастью их влияние, пока что незначительно.
- Почему Россия уделяет столько внимания Польше и Литве в своей информационной войне против Запада? Каковы цели Кремля?
- Я вспоминаю разговор с высокопоставленным российским дипломатом в Сеуле, когда я был там послом Польши, об отношении русских к Польше. То же самое относится и к Литве. Он дал мне понять, что в восприятии русских Польша – это постоянная серьезная угроза, причем гораздо большая, чем то, какой является сегодня. Вот почему никого в России не удивляет учреждение Путиным в 2004 году одного из самых больших государственных праздников „Дня народного единства“ (4 ноября) в память об изгнании поляков и литовцев из Кремля русскими повстанцами под предводительством Минина и Пожарского в 1612 году. В 2020 году до 67 % россиян заявило что считали этот праздник необходимым.
В Польше и Литве также недооценивают мощное влияние наших стран на граждан бывшего Советского Союза с помощью того, что американцы называют soft power, или „мягкой силой“. В недавних независимых опросах, проведенных до фальсификации выборов в Беларуси, почти 60 % белорусов заявили, что они „хотели бы жить так же, как в Польше и Литве“. Это как раз и есть действие „мягкой силы“.
Княжество московское после освобождения от монголо-татарского ига в 1480 году начало процесс “собирания земель русских“. Литва стояла на пути России, потому что большинство населения Великого княжества Литовского составляли русины. Начиная как минимум с Василия III, отца Ивана Грозного, стремление Москвы к собирания русинских земель под свою длань начало заметно усиливаться, что привело к войнам с Великим княжеством Литовским. Иван Грозный воевал с Великим княжеством Литовским за земли русинов, Литва в то время была великой державой, но тем не менее ей пришлось обратиться за помощью к королевству Польши, с которым она была в союзе. Так к войне против московитов присоединилась Польша.
Польско-русский конфликт заново разгорелся с великой битвы 1514 года под Оршей, где литовская армия и польское войско под командованием гетмана Константина Острожского разгромили войско московитов. Память об этом великом поражении до сих пор остается шрамом в русской памяти. Однако им удалось нейтрализовать Литву. И в настоящее время Литва, к сожалению, является лишь тенью Великого княжества Литовского, державы, которой она когда-то была, но кремлевские стратеги по-прежнему ее воспринимают как страну, у которой сохранилось гигантское влияние на Беларусь. Польша же, напротив, поднимается из своего упадка.
По мнению Джорджа Фридмана, великого американского политолога, в будущем в Европе будет две крупные державы – Турция и Польша. И Путин знает это, русские знают, что мы не простим им того, что они сделали с нами в прошлом.
- Значит, для Путина именно Литва и Польша после Соединенных Штатов являются главными врагами России?
- Да, потому что именно Польша и Литва являются примером успеха для народов Украины, Беларуси, успеха, который доказывает, что поворот на Запад - правильный выбор. Мы доказательство того, что от российского мира стоит отказаться, стоит отказаться от сотрудничества с Россией, от подчинения российским имперским интересам. Повторяю: Польша и Литва снова встали на пути России, и Кремль заинтересован в том, чтобы с этого пути нас убрать. Поэтому Москва делает все возможное, чтобы убрать нас политическим или военным путем.
Примечательно, что Путин в своем ультиматуме США и НАТО от 17 декабря 2021 года, который предшествовал агрессии против Украины, потребовал создания демилитаризованной буферной зоны „без объектов НАТО“ на территории Польши, стран Балтии и других бывших российских колоний в Центральной Европе, чтобы снова вернуть их в сферу влияния Кремля (например, при помощи агентов влияния).
Стоит вспомнить недавнее интервью Путина с Такером Карлсоном, известным американским журналистом. В этом интервью Путин 34 раза упомянул Польшу, причем всегда в негативном контексте, а что касается истории, российский президент врал напропалую, говорил небылицы и искажал факты по своему усмотрению (например, что Польша стала причиной Второй мировой войны). Путин и Медведев постоянно „плюют“ на Польшу и поляков, потому что наша мягкая сила мешает им управлять сердцами и умами белорусов, украинцев, а также многих россиян. В любом случае это показывает его состояние ума, его менталитет и его цели.
- Литва, Польша, Латвия и Эстония планируют построить укрепления на своих границах с Россией и Беларусь, но достаточно ли этого, чтобы чувствовать себя в безопасности?
- Укрепления необходимы, но даже после укрепления границы мы не сможем чувствовать себя в безопасности. Мы опоздали со строительством этих укреплений как минимум на два года, они уже должны быть закончены на границах, особенно в балтийских странах - таких, как Литва, Латвия и Эстония. Укрепления на границе в случаи агрессии со стороны России смогут задержать российские войска на неделю-две, как раз на тот период времени, который необходим чтобы подошла помощь со стороны других стран НАТО.
Напомню, что Путин неоднократно заявлял, что цель российского государства – защищать русских, живущих за границей. Эту причину Путин неоднократно называл и называет причиной агрессии против Украины. Учитывая масштаб интенсивности антилатышской пропаганды в России, очевидно что Латвия – очередная цель агрессии Кремля. Русские хотят освободить ту половину латышского населения, которую они считают русскими, и покорить и подчинить себе другую половину – латышей.
- Что с Литвой и Польшей?
- Что касается Литвы и, в частности, Польши, то цель русских – установить коммуникационный коридор между Калининградом и Беларусью. Чтобы создать коммуникационный коридор подобно тому, как нацистская Германия перед Второй мировой войной намеревалась построить экстерриториальный коридор в Восточную Пруссию через польские земли, через Померанию, теперь Путин хочет получить такой коридор в Калининград. Как это ни парадоксально, снова в бывшую Восточную Пруссию.
Если между Россией и НАТО возникнет военный конфликт, то следует ожидать, что будет предпринято наступление в направлении Калининградской области, потому что россияне из Калининграда не уйдут. Калининградская область дает России возможность ставить шах и мат Европе. Там, в частности, расположены российские ракеты с ядерным оружием, в радиусе действия которых находится практически вся Европа. Напомню, коридор через Литву в сторону Калининграда – одна из целей Кремля, поэтому необходимо как можно больше строить укреплений, так как помощь НАТО, если она придет, а она обязательно придет, будет через некоторое время после нападения.
- В Литве в ближайшем будущем будет постоянно располагаться бригада немецкой армии.
- В случае с Польшей нам говорят о том, что нам придется защищаться практически в одиночку в течение трех месяцев (в Польше дислоцировано более 10 000 американских и более 200 000 польских военнослужащих), прежде чем придет полномасштабная помощь от НАТО. Что касается Литвы, то литовская армия, включая немецкую бригаду, должна будет противостоять российской и белорусской армиям. Если русские что-то предпримут, они будут использовать свои собственные военные подразделения, белорусская армия будет лишь поддержкой, а основной удар будет нанесен Россией. Поэтому укрепления и еще большее военное присутствие НАТО в Литве крайне необходимы.
- Полковник, вы говорите так, будто война уже у наших ворот, а между тем многие эксперты считают, что вооруженные силы Российской Федерации в результате войны на Украине утратили свою боеспособность на пять-десять лет.
- Конечно, у России нет возможности самостоятельно победить в полномасштабном прямом столкновении с НАТО, но она переориентировала свою промышленность на войну и производит все больше оружия и боеприпасов. Москва приобретает союзников в лице Китая, Северной Кореи и Ирана. Северная Корея является сателлитом Китая. Лидеры Северной Кореи ничего не делают в международной политике без одобрения Пекина.
Тот факт, что Корея поставляет России оружие и боеприпасы, означает, что Пекин это одобряет. Китай не хочет поставлять оружие напрямую, поскольку в этом случае он потеряет выгоды и преимущества глобализации, которыми он хочет пользоваться как можно дольше или, по крайней мере, до тех пор, пока Пекин будет в состояния взять под свой контроль Тайвань и Южно-Китайское море. Китай экономически связан и с Западной Европой и с Америкой, и с Австралией. Поэтому, если России будет оказана прямая военная помощь, это будет означать, что глобализация перестанет функционировать.
- Китай, уверяет, что стремится к всеобщему миру, но продолжает поддерживать Россию.
- Все это время перспектива удара по Тайваню висит над нами как Дамоклов меч. Если китайцы нанесут удар по Тайваню или устроят блокаду Тайваня, потому что я не думаю, что это будет военная агрессия против братьев-китайцев, скорее, они попытаются заставить Тайвань пойти на определенные уступки с помощью морской и воздушной блокады. Это будет означать, что у России освободятся руки в конфликте с НАТО в Европе, потому что внимание американских военных будет сосредоточено на Дальнем Востоке. Не исключено, что за китайским ударом в районе Тайваня и в Южно-Китайском море ударит и Россия. Кремль ударит по странам Балтии, а, возможно, и по Польше. Если это произойдет, все запасы и резервы Китая будут открыты для России.
Между Москвой и Пекином существует союз, и этот союз работает, хотя русские боятся Китая и того факта, что им придется отдать Пекину гигантские участки земли на Дальнем Востоке, которые Российская империя когда-то захватила у Китая. Китайцы помнят, что во второй половине XIX века русские захватили огромные участки китайской земли, около 2 миллионов квадратных километров. Неважно, является ли Кремль союзником Китая или нет, но китайцы им этого не простят и будут добиваться возвращения своей территории. Точно так же, как они из рук Британии и Португалии вернули Гонконг и Макао, потерянные в то же время после Опиумной войны.
- Война в Украине. Москва сигнализирует, что хочет мира – этому можно верить?
- Вспомните речь Путина 21 февраля 2022 года, когда он фактически потребовал сдачи и капитуляции Украины. Сейчас, напротив, он этого не требует. Путин также больше не требует создания буферной зоны из Литвы, Латвии, Эстонии и Польши. Он знает, что это нереальные цели. Нападение на Украину было самым глупым поступком, который он мог совершить, потому что оно на многие десятилетия вырыло пропасть между украинским и русским народами.
Украинцы – стойкий, упрямый и неподатливый народ. Они не простят русским того, что те сделали с Украиной и украинцами. Война зашла в тупик уже несколько месяцев назад. Фронт не продвигается ни на шаг. Продолжается война на истощение, в которой Россия, похоже, одерживает верх. Однако реальность такова, что НАТО в целом резко наращивает производство вооружений и собственные вооруженные силы. Украинцы будут получать все больше и больше оружия, причем более современного, что сведет на нет преимущество России на фронте.
Русские наступая не смогли добиться преимущества в то время, когда Украина была лишена помощи США и полагалась только на собственное производство и поставки из Европы. Еще одно крупное наступление маловероятно. Таким образом, ни Россия, ни Украина не выиграют эту войну. Лицо войны может изменить применение Россией тактического ядерного оружия, которое она грозила применить с самого начала. Однако это будет означать вступление в войну НАТО и полную политическую, торговую и экономическую блокаду России в мире. Сигналы Кремля о готовности к мирным переговорам свидетельствуют об осознании неудачи. Россия не достигла целей войны и не достигнет их на данном этапе. Следующий этап зависит от ее военного усиления и политики Китая на Дальнем Востоке.
- У многих жителей Литвы, Польши есть семьи в Беларуси, литовцы часто ездят в Беларусь за покупками, навещают родных. Люди убеждены, что они вне политики и им ничего не угрожает со стороны белорусских служб. Правы ли они?
- Российским и белорусским службам в этом случае проще, потому что с такими людьми проще установить контакт, отсутствует языковой барьер. Я за то, чтобы закрыть все переходы в Беларусь, но оставить их открытыми для поляков и литовцев, у которых есть родственники в Беларуси, и для тех граждан Беларуси, у кого есть родственники в Литве, в Польше. Мы должны бить по режиму, но не по людям.
Например, в Беларуси проживает около 1,5 миллиона поляков и лиц польского происхождения. С другой стороны, не может быть и речи о том, чтобы перевозить грузы для режима, не может быть и речи о том, чтобы соглашаться на любую форму поддержки режима Лукашенко.