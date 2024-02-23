Отставной командующий сухопутными войсками США в Европе: Литва должна быть готова защищаться сама как минимум две недели

 
ELTA
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Benas Hodgesas
Benas Hodgesas
ФОТО: Sipa / Scanpix

Как заявил отставной командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес, в случае нападения России Литва должна быть готова защищаться собственными силами в течение как минимум двух недель. По мнению отставного генерала, гарантии статьи 5 НАТО не являются автоматическими – статья активируется политической волей. Поэтому, отметил он, Литва должна быть готова продержаться до прибытия подкрепления союзников.

"Не знаю, все ли понимают 5-ую статью. Это не автоматическая вещь. Это политическое решение. Может быть, что возникнет временной промежуток – возможно даже в две недели – после того, как Россия нападет на члена НАТО. Может потребоваться даже две недели, пока подкрепление прибудет в Литву", – заявил в пятницу Б. Ходжес во время пресс-конференции на Вильнюсском форуме безопасности в Сейма.

"Так что, если бы вы подумали о том, как вы будете защищаться, вы бы подумали о всеобщей обороне – готовы ли литовцы в худшем случае ждать дополнительного подкрепления?" –риторически спросил он.

Б. Ходжес отметил, что Литва должна быть готова бороться с врагом своими силами. По словам отставного генерала США, боевую мощь страны усиливают немецкая бригада, которую планируется разместить в Литве, и размещенная в Литве боевая группа американского батальона.

"Нужно быть готовым продержаться, я бы сказал, недели две, до прибытия подкрепления.
Это тоже часть доктрины НАТО – быстрое подкрепление. Но эти две недели – я не знаю, все ли понимают, что это значит. Вы же не будете стоять на границе с большой табличкой, что мы тратим 3 процента ВВП на оборону. Это не остановит ни одно российское транспортное средство", – заявил Б. Ходжес.

"Важно то, готовы ли вы", – добавил он.

Б. Ходжес отметил, что Литва не обладает достаточным потенциалом противоракетной обороны. Поэтому он призывает Вильнюс попросить НАТО провести учения ПВО в Балтийском регионе.

"Если Россия примет такое ужасное решение – напасть на страну НАТО – это означает, что она примет решение о нанесении ракетных ударов по населению и инфраструктуре Европы. Достаточно ли у нас ПВО и ПРО? Я так не думаю. Это значит, что Литве, Латвии и Эстонии не нужно торопиться закупать много систем, вы просто не можете себе этого позволить, потому что они очень дорогие", – сказал генерал.

"Но что Литва должна сделать, так это потребовать от НАТО провести учения по противовоздушной и противоракетной обороне, найти, где есть пробелы и проблемы. Мы уже много лет не проводили крупных международных учений по противоракетной обороне. И я думаю, что Литва должна сказать в этом случае – что вам придется защищать инфраструктуру", –заключил он.

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