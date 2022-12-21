Отношение Литвы к Беларуси: верили в Лукашенко до краха последних попыток

Двусторонние отношения с Беларусью всегда были напряженными. Правда, были попытки отогреть их в 2008-2009 гг: июне 2009 г. в Минске состоялись консультации МИДов обеих стран, после чего МИД Литвы распространил заявление о том, что страны стремятся к более тесному двустороннему сотрудничеству.

О более интенсивных отношениях с Беларусью в 2009 году говорил и тогдашний спикер парламента Арунас Валинскас, в Беларусь с визитом ездил тогдашний премьер-министр Андрюс Кубилюс.

В то время наблюдалось временное напряжение в отношениях Александра Лукашенко и Москвы. В сентябре того же года Лукашенко участвовал в Белорусском экономическом форуме в Вильнюсе. После этого президент Литвы Даля Грибаускайте посетила Беларусь. Немало критики вызвали ее слова о том, что Александр Лукашенко - гарант стабильности Беларуси.

Правда, после этого президент, поняв, что перезагрузить отношения не получится, не жалела критики в адрес авторитарного режима Лукашенко и больше не встречалась с ним. Несмотря ан попытки Литвы смягчить отношения, рядок с ее границей появилась Белорусская АЭС.

Подписант акта о независимости Литвы, бывший посол Пятрас Вайтекунас сказал Delfi, что Литва примерно 10 лет после восстановления независимости жила "под гипнозом романтического развала СССР" – царил необоснованный оптимизм и вера в то, что все будет хорошо.

"23 года мы на самом деле жили под сенью дьявола - до 24 февраля этого года. Мы говорим о Беларуси. Надо спросить себя: есть ли Беларусь? Есть ли народ, независимости или только Лукашенко? Это основное отличие и в политике, надо понять – о чем мы говорим? Есть ли интересы Беларуси, или только Лукашенко?", – заметил дипломат.

Другой собеседник – бывший министр иностранных дел Аудронюс Ажубалис обратил внимание на то, что до 1994 года, пока к власти не пришел Лукашенко, отношения с Беларусью были продуктивными.

"Было такое отношение, демонстрировали доброжелательность Беларуси и в исторических вопросах", – сказал он.

"Это было и во время перестройки, несмотря на то, что были и разные провокаторы. Россия, я прекрасно помню, играла на этом, пытаясь внести разлад в отношения Литвы и Беларуси – поощряла мнение, что Вильнюс и Гродно - их города, но ничего из этого не вышло и отчасти благодаря тогдашней власти, Шушкевичу (первый глава независимой Беларуси Станислав Шушкевич), и нашему Верховному совету. Начало было хорошим, но видите, чем все завершилось", – сказал Ажубалис.

"Я ведь помню. Представьте: сначала сайт белорусского президента на английском и русском языках. Белорусского языка не было, хотя в министерствах был белорусский язык – например, сайт МИД Беларуси был на трех языках: белорусском, русском и английском. А сайт президента демонстративно на двух. Он (Лукашенко) пользовался белорусским языком, когда хотел как-то унизить оппозицию. Это многом говорит", – сказал Вайтекунас.

Он напомнил, что были попытки говорить с Беларусью, но Кремль в 2014 и в этом году, по словам Вайтекунаса, представил нам "доказательства необходимости ценностной политики".

"Если в такой стране как Россия и Беларусь нет демократии, нет выборов, нет прав человека – их нарушают, то рано или поздно война неизбежна. Кто мог прийти к таким выводам? Все надеялись, что как-то прорвемся, может, немного можем пообщаться и с Россией и с Беларусью. А сейчас представлены страшные, жестокие доказательства, в основе которых лежат человеческие жертвы, доказательства того, что если нет выборов, нет прав человека, придет война", – акцентировал дипломат.

Ажубалис напомнил, что ряд руководителей Литвы пытался наладить отношения с Беларусью.

"И Бразаускас, и Адамкус, и Грибаускайте – у них были иллюзии, что с Лукашенко можно говорить. Если взглянуть на визиты, Лукашенко так или иначе использовал доброжелательную позицию наших президентов для своих целей, для внутренней политики. Это было ясно и во время последнего визита, в нем принимал участие и я – в 2010 г., кстати перед выборами, которые завершились жестокой расправой над оппозицией", – напомнил бывший глава МИД.

Вайтекунас сказал Delfi, что Литва словно хотела более тесного сотрудничества с Беларусью, в какой-то момент даже активизировала двухстороннюю торговлю.

"Могла ли Литва действовать иначе? Грибаускайте действовать иначе? Я все же думаю, что надо было встречаться и говорить. Есть лишь одно замечание – надо было больше консультироваться с партнерами: ехать вдвоем-втроем, действовать коалицией, чтобы позиция была более единой. Мне жаль, что Грибаускайте больше не встречалась и даже оправдывалась за свою встречу. Ей надо было агрессивнее доказывать, что еще есть возможность оторвать Беларусь от России", – сказал Вайтекунас.

С его мнением согласен и Ажубалис.

Вайтекунас вспомнил и известную цитату Грибаускайте о том, что "Лукашенко - гарант стабильности Беларуси".

"Это было стабильной продажей независимости Беларуси за торговые приоритеты и личную власть. Но усилия Грибаускайте и Ушацкаса в деле поощрения самоопределения белорусского народа, были оправданными", – констатировал дипломат.

По его слова, литовцы поняли, что все эти попытки были лишь игрой, но, по словам Вайтекунаса, "игра" того стоила не ради Лукашенко, а ради белорусов.

Он сказал, что понимает и европейцев, у которых отношения с Минском всегда были напряженными из-за интересов диктатора Лукашенко.

"Можно сказать, что важна роль Запада, ЕС, НАТО, ОБСЕ и ООН, но она была недостаточной, но в первую очередь недостаточной была роль белорусского народа, его самоопределения в деле создания своего государства, идентичности, сохранения языка и культуры. Когда этого нет, все другие усилия и поиски мне кажутся бесплодными, ведь не было действий со стороны самого белорусского народа", – сказал Вайтекунас.

Он считает, что Европа и литовцы много сделали после фиктивных выборов 2020 года, сопровождавшихся массовыми протестами.

"Мы много сделали, решимости не хватило у самих белорусов. Ситуация изменится, когда они будут протестовать, забираясь на скамейки в парках, не снимая ботинок", – сказал Вайтекунас.

Он считает, что белорусы должны понять, против кого и за что они борются – против Лукашенко и за свою идентичность, за сохранение своего народа и страны.

"Видно было, что Беларусь единым фронтом борется против Лукашенко, но дальше не было никаких ответов", – напомнил посол.

Об этом Delfi сказла и Ажубалис, отвечая на вопрос, почему не удалось сменить направление Беларуси.

"Больше сказалось то, что коммунистическая или советская мерзлота оказалась в этом обществе глубже и больше, чем мы и наши западные союзники предполагали", – сказал экс-министр.

"Общество такое, какое есть. Это социальное, экономическое общество, для которого важнее не государственность, не политическое представительство, а вопрос хлеба и развлечений", – заметил собеседник.

Ажубалис сказал, что всегда предупреждал западных коллег - с Лукашенко нельзя "играть", поскольку он ненадежен.

"Они все отменяли санкции. После выборов 2010 года так было и после других. Они говорили, о, эти выборы были лучше, есть перспектива, вот уже нескольких политических заключенных отпустили. А он их все дурачил. Может, они этого хотели? Так или иначе, это определенный рынок. Посмотрите, какие банки там работали: австрийские и другие", – напомнил политик.

Островец

Вайтекунас также сказал, что "романтический" период затянулся, и так упустили возможность пресечь появление Белорусской АЭС.

"Мы не балансировали только в двух вопросах, и это наша самая большая победа: ЕС и НАТО. (…) А дальше, все надеялись, что можно балансировать: немного там, немного здесь. Мы проиграли и в Hitachi, и LEO LT развалили, и сланцевый газ изгнали, но построили терминал СПГ – были победы, но были и большие поражения по нашей вине и из-за влияния Кремля", – сказал Вайтекунас.

"Я бы назвал это обманом литовского общества. Обманули инициаторы, которых поддерживал напрямую или косвенно – Восток. Но мы прекрасно знали: если не построим мы, построят они – или в Калининграде, или там. Выбрали стройку там. Тут все было ясно, а такой успешный обман общества мы видели не раз, так было и со сланцевым газом", – сказал Ажубалис.

Перспектива

По мнению обоих собеседников, без ухода диктатора перемен не будет.

"Кто-то говорит, что Лукашенко учился у Путина. Из опыта общения с белорусской и российской оппозицией я могу сказать, об том говорили в один голос: как внедрять своих, как вносить раздор в ряды оппозиции, это больше особенность Лукашенко. Путин учился у Лукашенко, а не наоборот", – сказал Ажубалис.

"Диктаторы, хунта, тираны не уходят. Их убирают. Сейчас идет настоящая война Путина с Западом, с Европой. Пока на территории Украины, но это война с нами. Не возможно в два шага перепрыгнуть через пропасть. Сейчас, когда идет война, надо воевать, иного выхода нет. Нам надо с одного маха перепрыгнуть через пропасть", – сказал Вайтекунас.

Задача - помочь Украине победить Россию.

"Это надо объяснять всем: мы пока платим только деньгами – у нас есть отопление, электричество, на нас не летят ракеты", – заметил посол.