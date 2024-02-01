Открыт новый военный городок в Паюрисе – первый в своем роде после восстановления независимости

"Паюрский военный городок — первая за время восстановления независимости воинская часть, построенная и полностью оснащенная с нуля. Я рад, что нашим военнослужащим обеспечены прекрасные условия для службы и боевой подготовки, которые по качеству не уступают западным странам", – сказал командующий армией генерал В. Рупшис.
Министр национальной обороны Арвидас Анушаускас, принявший участие в церемонии открытия, подчеркнул, что строительство военных городков направлено на создание физической инфраструктуры для постоянного размещения боевых сил Литовской армии, улучшение условий службы военнослужащих, возможностей технического обслуживания боевой техники и повышения качества инфраструктуры индивидуальной подготовки военнослужащих.
"Сегодня мы открываем Паюрский военный городок, вскоре откроем еще один новый дом в Вильнюсском районе для пехотного батальона им. князя Вайдотаса в Рокантишкес, а весной распахнет свои двери новый военный городок в Шяуляе. Это первые новые военные городки, обеспечивающие солдатам такие условия, которые обязательны для войск НАТО. Подобные инфраструктурные проекты напрямую способствуют укреплению национальной безопасности и последовательности политики по сдерживанию", – сказал А. Анушаускас.
Площадь военного городка для части размером с батальон составляет 9,47 га.
Проекты по строительству военных городков осуществляются в рамках государственно-частного партнерства и включают в себя не только строительство объектов инфраструктуры, но и обслуживание сооружений и оказание услуг сроком на 12,5 лет.
Паюрский военный городок строится в сотрудничестве с ЗАО Salvinta, входящим в группу компаний ЗАО Darnu Group. Соглашение о партнерстве с девелопером проекта было подписано Министерством национальной обороны в январе 2021 г.
Строительство, долгосрочное содержание и обслуживание Паюрского военного городка обойдутся немногим более 71 млн евро (с НДС). В течение 12,5 лет ежегодно на строительство, содержание и обслуживание городка будет выделяться около 5 млн евро (с НДС).