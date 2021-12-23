Осенняя сессия Сейма продлена до 20 января

"Существенный вопрос, который вы все прекрасно понимаете, и который нужно решать, это чрезвычайное положение", – сказала спикер.

По ее словам, во время продленной сессии планируются заседания 11, 18 и 20 января.

Обычная осенняя сессия должна была завершиться в четверг. Согласно Конституции, осенняя сессия Сейма начинается 10 сентября и заканчивается 23 декабря, но парламент может принять решение о продлении сессии.

По причине продолжающейся напряженности в Литве из-за нелегальной миграции действие чрезвычайного положения, введенного на границе с Беларусью, продлено до 14 января.