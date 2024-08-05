Опрос: жители Литвы больше всего доверяют пожарным, меньше всего – партиям

В ходе опроса 90,1 проц. жителей указали, что доверяют пожарным. Недоверие к ним выразили лишь 1,3 проц. респондентов. В марте эти показатели составляли 90,2 проц. и 1,6 проц.

По данным опроса, полиции доверяют 65,6 проц. респондентов, а не доверяют – 9,3 проц. (в марте – 66,2 проц. и 8,1 проц. соответственно), Литовской армии доверяют 63 проц., не доверяют – 10,7 проц. (в марте – 59 проц. и 13,4 проц. соответственно)

В числе учреждений, пользующихся высоким доверием жителей, и Фонд государственного социального страхования (Содра). Ему доверяют 60 проц. респондентов, не доверяют – 12 проц. (в марте – 55,7 проц. и 12 проц. соответственно).