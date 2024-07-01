2024.07.01 13:41

Опрос: жители Литвы больше всего доверяет президенту

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Президент Литвы Гитанас Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа

Наибольшее доверие в прошлом месяце общественность выразила главе страны Гитанасу Науседе. Как показывает новейший опрос, президенту доверяет чуть более пятой части (22 проц.) жителей страны.

В рамках опроса, проведенного по заказу ELTA 15-25 мая, респондентов просили указать, кому из общественных деятелей Литвы они доверяют больше всего.

Второе место по доверию жителей занимает лидер Социал-демократической партии Литвы Вилия Блинкявичюте. Ей доверие выразили 6,7 проц. опрошенных.

Далее в рейтинговой таблице: третье и четвертое место делят общественный деятель Андрюс Тапинас и баллотировавшийся на пост президента Ремигиюс Жемайтайтис. Они набрали по 6,5 проц. поддержки.

Завершает пятерку лидеров премьер-министр Ингрида Шимоните. По данным опроса, доверие премьеру выразили 6,2 проц. жителей.

В десятку самых надежных политиков также вошли: председатель Союза демократов „Во имя Литвы“ Саулюс Сквернялис – доверие составило 5,4 проц., баллотировавшийся на пост президента Игнас Вегеле – 5,2 проц., экс-президент Даля Грибаускайте – 4,5 проц., экс-президент Валдас Адамкус и лидер Союза крестьян и зеленых Литвы Рамунас Карбаускис – по 3,2 проц. поддержки респондентов.

Среди наименее благоприятно оцениваемых – А. Анушаускас, В. Синкявичюс и В. Ландсбергис

Как показал опрос, за последние 3 месяца снизилась доля жителей, которые в качестве самых надежных общественных деятелей упомянули Роландаса Паксаса, Агне Ширинскене и Аурелиюса Веригу.

Среди наименее благоприятно оцениваемых общественных деятелей в мае – экс-министр обороны Арвидас Анушаускас, еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс. Доверие им выразили по 1,4 проц. жителей.

Последнее место в таблице занимает Витаутас Ландсбергис, он получил поддержку всего 1,2 проц. респондентов.

16-25 мая текущего года литовско-британская компания по исследованию рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai по заказу агентства новостей ELTA провела репрезентативный опрос жителей Литвы. В ходе исследования методом личного интервью были опрошены 1 027 жителей Литвы, опрос проводился в 115 пунктах выборки.

Состав респондентов соответствует составу взрослого населения Литвы по полу, возрасту, национальности, типу поселения. Мнение опрошенных отражает мнение жителей Литвы в возрасте 15 лет и старше. Погрешность результатов исследования составляет до 3,1 проц.

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