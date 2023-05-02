Исследование показало, что, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за СДПЛ проголосовали бы 18,2 проц. опрошенных (в марте – 18,1 проц.).

За социал-демократами следует правящий Союз Отечества – Христианские демократы Литвы. Эту партию поддерживают 9,9 проц. респондентов (в марте – 9,7 проц.).

Оппозиционный Союз крестьян и зеленых Литвы, согласно опросу, поддерживают 8,3 проц. респондентов (в марте – 9 проц.), оппозиционный Союз демократов "Во имя Литвы" – 8,2 проц. (в марте – 8,6 проц.).

За одну из правящих партий – Движение либералов – намеревались голосовать 5,1 проц. опрошенных (в марте – 4,6 проц.).

Если бы выборы в Сейм состоялись в ближайшее воскресенье, за оппозиционную Партию труда свой голос отдали бы 2,5 проц. респондентов (в марте – 2,8 проц.), за оппозиционную партию "Свобода и справедливость" – 2,1 проц. (в марте – 2,7 проц.).

По данным опроса, правящая Партия свободы получила 2,6 проц. поддержки опрошенных (в марте – 2,5 проц.).

Центр изучения общественного мнения и рынка "Vilmorus" по заказу "Lietuvos rytas" с 14 по 22 апреля провел репрезентативный опрос жителей, было опрошено 1 000 совершеннолетних жителей Литвы.