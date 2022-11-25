Опрос: самыми популярными в Литве остаются социал-демократы

По данным опроса, если бы выборы состоялись в следующее воскресенье, СДПЛ поддержали бы 12,7% опрошенных, что чуть меньше, чем в сентябре, когда партии Вилии Блинкявичюте выразили поддержку 14% участников опроса.
Второе место досталось бы Демократическому союзу "Во имя Литвы" во главе с бывшим премьер-министром Саулюсом Сквернялисом. Сейчас за них проголосовали бы 11,6% потенциальных избирателей, это немного больше, чем в сентябре, когда за них хотели проголосовать 11% респондентов.
Несколько отстают представители СО-ЛХД во главе с Габриэлюсом Ландсбергисом. По сравнению с сентябрем количество избирателей-консерваторов увеличилось на два процента - с 9,4 % до 11,3%.
8,9% проголосовали бы за Союз "крестьян" и "зеленых" Литвы, что несколько больше, чем в сентябре, когда 7,4% выбрали бы их. Поддержка Партии труда не изменилась — и в сентябре, и в октябре за нее проголосовало 5,8% респондентов. Столько же участников опроса проголосовали за партию "Свобода и справедливость", за которую в сентябре проголосовали бы 6,2% избирателей.
Правящее Движение либералов получило бы 5,4% голосов респондентов. Это немного больше, чем в сентябре, когда за него высказались 4,9%. Еще 2,7% процента поддержали бы малых партнеров по коалиции - Партию свободы (в сентябре было 2,5%).
Оппозиционную Партию регионов Литвы поддержали бы 2,3% избирателей (2,4% в сентябре), Избирательную акцию поляков Литвы – Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС) – 1,9% (2,9 процента), Партию зеленых Литвы - 1,7%, как и в сентябре.
28,3 процента избирателей ответили, что они не определились, за какую партию они будут голосовать, или что они вообще не будут голосовать на выборах.
Литовско-британская компания по изучению рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai провела по заказу LRT репрезентативный опрос населения с 26 октября по 8 ноября. В ходе исследования путем прямого интервью был опрошен 1021 житель Литвы.
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